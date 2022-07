Mitä toivoa Suomellakaan on, kun huippumaitakin murskataan EM-kisoissa? Asiantuntijat eivät halua piiloutua helpon syyn taakse

Saksa–Tanska 4–0, Ranska–Italia 5–1, Englanti–Norja peräti 8–0. EM-kisoissa on nähty yllättävänkin murskaavia tuloksia, kun mestarisuosikkien joukkoon kuuluvat maat ovat murjoneet niin sanottuja seuraavan korin maita rumasti.

Samaiset maat Espanjalla höystettynä ovat myös niitä, joissa naisten jalkapalloon on viime vuosina satsattu enenevissä määrin paljon rahaa. Uefan seurarankingin perusteella Euroopan neljä parasta sarjaa ovat Ranska, Saksa, Espanja ja Englanti.

Kansainvälinen naisfutis on murroksessa, jossa yleinen kiinnostus kasvaa ja parhaisiin sarjoihin pystytään houkuttelemaan aiempaa suuremmilla palkoilla pelaajia.

Yle Urheilun asiantuntija, HJK:ta Kansallisessa liigassa valmentava Jonne Kunnas näkee, että kuilu kärkimaiden ja muiden välillä on kasvamassa entisestään, kun huippupelaajat kasaantuvat parhaisiin sarjoihin. Hän muistuttaa kuitenkin, että yksittäiset ottelut eivät kerro koko totuutta.

– Jos mietin Norjan kokoonpanoa, se on huonompi kuin Englannilla, mutta suurin osa pelaajista pelaa ihan samoissa sarjoissa. 8–0 ei kerro kaikkea. Tasoero huipun ja muiden välillä kasvaa, kun suurissa maissa satsataan ja taloudelliset resurssit sekä pelaajamassa on suurempaa, Kunnas toteaa.

Kansainväliset jättibrändit ovat satsanneet naisfutikseen viime vuosien aikana merkittävällä tavalla, ja esimerkiksi FC Barcelona on maajoukkuepelaajineen jyrännyt Espanjan mestaruuteen neljästi peräkkäin.

Osin kyse on myös yhteistyökumppanien vaatimuksista.

Tulosta on tullut, ja ranskalaisseura on hallinnut Mestarien liigaa voittamalla sen peräti kahdeksan kertaa, viimeksi toukokuussa. Aiemmin kansainvälisesti erittäin kova sarja Ruotsin Damallsvenskankin on helisemässä suurempien maiden kiihdyttäessä vauhtiaan.