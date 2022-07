Daniel Ståhl kertoo Ylelle olympiafinaalin valtavasta paineesta – päivittäiset viestit pahensivat tilannetta: "Kun voitin, tunsin enemmän helpotusta kuin iloa"

Daniel Ståhlin äiti on suomalainen ja olympiavoitonkin jälkeen tv-kameroiden välityksellä terveiset saanut "mummi" asuu yhä Turussa. Ruotsinsuomalaisuus on ollut osallisena menestykseen. Mutta Ståhlin matka lajilegendojen joukkoon on myös tarina islantilaisesta valmentajavelhosta, henkisestä kasvusta ja valtavista paineista.