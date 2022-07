Sami Kauhanen jättää Jokerit ja loikkaa Jääkiekkoliiton toimitusjohtajaksi – "Toimintaympäristö muuttui totaalisesti"

– Merkittävää on sekin, että Sami on ollut jääkiekossa mukana monissa eri rooleissa: pelaajana, valmentajana, joukkueenjohtajana ja nykyisin Kiekko-Espoo ry:n hallituksen jäsenenä. Jääkiekkoliitto on ennen kaikkea seurojensa palveluorganisaatio, minkä vuoksi on ehdottomasti plussaa, että toimitusjohtajalla on käytännön kokemusta seura-arjesta.