Jarmo Kekäläinen toivoo Patrik Laineelta joustoa palkan suhteen – uusi superkaappaus tuo haasteen: "Kyllä me tämän ratkaisemme"

Kekäläinen narrasi haaviin keskiviikkona vapailta markkinoilta todellisen supertähden Johnny Gaudreaun , mutta samaan aikaan urheilujohtajan pöydällä on edelleen pari kuumaa perunaa.

Tuoreiden hankintojen jälkeen Kekäläisellä on käytössään Capfriendly-sivuston mukaan enää reilut kolme miljoonaa taalaa mistä päästäänkin siihen toiseen kuumaan aiheeseen: Patrik Laineen jatkosopimusneuvotteluihin. Ne ovat edelleen kesken.

Kuva: Jason Mowry/Icon Sportswire/All Over Press

Jarmo Kekäläinen on Blue Jacketsin GM.

Columbus on Gaudreaun hankinnan jälkeen aivan uudessa tilanteessa. Seura otti urheilullisesti keskiviikkona merkittävän askeleen eteenpäin tulevaa kautta ajatellen, vaikka ei sitä vieläkään itäisen konferenssin suosikkeihin lasketa.

Yhteinen summa haussa

Laine toden totta on seuraava projekti Kekäläisen pöydällä. Seura ja tamperelaishyökkääjä ovat hieroneet jatkosopimusta läpi kevään ja kesän, mutta toistaiseksi tuloksetta. Kekäläisen mukaan tilanne on säilynyt jo pitkään muuttumattomana.

– Hän on ilmaissut asioidenhoitajiensa välityksellä halunsa tehdä tänne pitkän sopimuksen jo ennen Gaudreaun tuloa. Me olemme ilmaisseet saman toiveen, Kekäläinen toteaa.

Kyse on siis viime kädessä rahasta. Seuran ja Laineen on huhuiltu olevan noin puolentoista miljoonan taalan päässä toisistaan.

– Uskon, että myös pelaajat haluaa lopulta voittaa mieluummin kuin saada maksimaalisen tilipussin. Siihen on pakko uskoa, ei tässä muuten ole mitään järkeä, Kekäläinen linjaa.

Jos Laine esimerkiksi tienaisi uudella sopimuksellaan kahdeksan miljoonaa, Kekäläisen täytyisi nykytilanteessa raapia palkkakatosta pois noin viisi miljoonaa. Tällä hetkellä Columbuksella on käytössään 3,1 miljoonaa.

Tulevan kauden palkkakatto on 82,5 miljoonaa jenkkitaalaa.

– Kyllä me se ratkaistaan ja meillä on tässä monia vaihtoehtoja pöydällä. Muut seurat myös tietävät tilanteemme ja ollaan jo nyt saatu monia yhteydenottoja, että mitäs te oikein meinaatte. Kyllä me tämän ratkaisemme.