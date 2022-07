Mitä ihmettä korkeushypyn tähdille on tapahtunut Tokion ikimuistoisen finaalin jälkeen? – "Tämä on sulaa hulluutta"

Vaatimaton taso

Karsintaraja oli asetettu erittäin kovaksi, kun huomioidaan kauden tulostaso. Ulkoratakauden kärkitulos on venäläisen Ilja Ivanjukin 234, mutta Ivanjukia ei nähdä Oregonissa. Kansainvälinen yleisurheiluliitto on sulkenut venäläiset ja valkovenäläiset urheilijat kisoista Venäjän aloittaman hyökkäyssodan vuoksi.

Miesten korkeushyppy on ollut kauden aikana kolmesti Timanttiliigan ohjelmassa. Sarjan nimelle arvon mukainen voittotulos on nähty vain Dohan avauskilpailussa, jonka Woo vei hypättyään 233.

MM-historian heikoin kultatulos on 232 – Helsingissä vuosina 1983 ja 2005 sekä Berliinissä vuonna 2009. Valtaosassa finaaleista 6–7 urheilijaa on ylittänyt korkeuden 230.

"Tämä on sulaa hulluutta"

Miksi taso on pudonnut vuoden takaisista olympialaisista näin rajusti? Vuoden 2018 Euroopan mestaria Mateusz Przybylkoa valmentavalla Hans-Jörg Thomaskampilla on asiaan selvä näkemys: kilpailutahti ei palvele hyvää tulostasoa. Se tappaa sen.

– Minulle korkeushyppääjä tarvitsee 700–1 000 laadukasta hyppyä, jotta hän on valmis. Barshim on tästä poikkeus. Valmennettavani on fysiikkatuloksissa paremmassa kunnossa kuin koskaan (ennätys on 235), mutta näihin kisoihin tultaessa hänen lukunsa on noin 600. Nämä kisat tulevat meille liian aikaisin.