Yllättävä mitalisauma! Tilastot kertovat, että Krista Tervolla on illalla MM-pronssiin hyvä mahdollisuus

Moukarifinaali on sunnuntaina illalla, seiväsfinaali maanantaina varhain aamulla Suomen aikaa.

Tervolla, Kososella ja Murrolla on mainio sauma ottaa pistesija. Jopa suomalaismitali molemmista lajeista on mahdollinen, kun katsoo viime vuosien MM-pronssituloksia ja finalistien tämän kauden parhaita suorituksia.

Tervo taistelee mitalista

Tervon Suomen ennätys 74,40 on maaliskuulta. Kuukausi sitten Turussa Tervo jäi kuuden sentin päähän SE:stä.

Vuosina 2007–2019 MM-kisoissa pronssia on saatu 74–75 metrin heitoilla.

Myös 19-vuotias Kosonen on hätyytellyt 74 metrin rajaa. Kososen ennätys on viime vuodelta 73,43. Superonnistumisella Kosonen on mitalitaistelussa.