Kristiina Mäkelä paljasti ennätyspäivänsä hurjat käänteet, Senni Salminen hävisi taas senttipelin – pettynyt Ella Junnila liikuttui kyyneliin

– Niille ei pidä antaa huomiota. Minun tapani on mennä ilon kautta ja se toimii. Ihanaa, että olen löytänyt sen. Kohta on jo 30 mittarissa, mutta jo oli aikakin, Mäkelä iloitsi.

Mäkelä on kertonut taistelevansa mitalista. Hän on ennätyksellään 14,48 tämän kauden maailmantilastossa karsinnan hypyt mukaan lukien yhdeksäntenä.

– Kyllä siellä voi mitaleista taistella. Se on kolmiloikkaa ja mitä vaan voi tapahtua. Pitää toki myös onnistua. Millään keskivertotuloksella ei varmasti sinne pääse. Se on minun ainut tavoitteeni, Mäkelä sanoo.

Salmisen tulos kirjattiin aluksi 14,22, mutta se muutettiin kesken kilpailun tulokseen 14,21. Tulos on kuitenkin hänen kautensa kolmanneksi kovin noteeraus. Suomen ennätys 14,63 on viime vuodelta.

Ella Junnila kyynelehti pettyneenä

Junnila on kärsinyt loukkaantumisista ja hänellä oli myös ennen tätä kisakautta pientä vaivaa. Junnila kertoikin kisan jälkeen valmistautumisen kisoihin sujuneen paremmin kuin hän odotti, vaikkakin lähtökohta ei ollut ideaali.

– Kesään lähtö oli vaikea pienen vamman takia. Kun pääsin hyppäämään ja ei ollut hyppyjä alla, niin oli sitä kautta vaikeaa. Tästä päivästä huolimatta minulla on täysi luotto, että se on siellä ja se tulee, kun on oikea hetki. Tänään ei ollut se, Junnila sanoi ja purskahti itkuun.