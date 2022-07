Kommentti: Helmarit ansaitsee uuden alun

Viimeistään päätöskamppailussa vastaan tullut Saksa osoitti, missä maailman huippu menee. Siitä Suomi on tällä hetkellä valitettavan kaukana, ja vaarassa pudota entistä kauemmaksi.

Suomi on voittanut viimeisen vuoden aikana pelaamistaan otteluista kolme: kahdesti maailmanlistan sijalla 124 olevan Georgian ja Turussa syyskuussa 2021 Slovakian 2–1. On totta, että Helmarit nimenomaan halusi kohdata kisojen alla mailman huippumaita kovaan koitokseen valmistuakseen, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että esimerkiksi MM-karsinnoissa Suomi on menettänyt pisteitä niin Irlantia kuin Slovakiaakin vastaan.