Fred Kerleyllä on traaginen perhetausta: äiti ja isä hylkäsivät – sprintteri nousi erikoista tietä maailman nopeimmaksi mieheksi

Miesten 100 metrin tuore MM-voittaja Fred Kerley , 27, on kulkenut monivaiheisen matkan maailman nopeimmaksi mieheksi. Kerley on paljosta kiitollinen tädilleen, jonka luo juoksija muutti parin vuoden ikäisenä.

Huippumenoa ratakierroksella

Monipuolisuusihme

Pikajuoksijana Kerley loistaa erityisesti monipuolisuudessa. Satanen on kulkenut aikaan 9,76, kakkonen 19,76 sekä ratakierros noteeraukseen 43,64. Hän on Etelä-Afrikan Wayde van Niekerkin ja maanmiehensä Michael Normanin jälkeen historian kolmas ihminen, joka on pinkonut satasen alle kymmeneen sekuntiin, kakkosen alle 20 sekuntiin ja ratakierroksen alle 44 sekuntiin.