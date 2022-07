Kommentti: Korkeushyppytähti Maria Lasitskene on osoitus, millaista vahinkoa Venäjän käymä sota on tehnyt – vuosien toveruudesta jäi vain häpeää ja vihaa

– En tiedä, mitä sanoa ukrainalaisille kilpasiskoilleni tai miten voin katsoa heitä silmiin. He, heidän ystävänsä ja sukulaisensa kokevat jotain, mitä yhdenkään ihmisen ei pitäisi joutua koskaan kokemaan.

Ukrainalaisten kilpakumppanien reaktio Lasitskenen vetoomuksiin on ollut armottoman suora. Muun muassa arvokisamitalistit Julija Levtshenko ja Jaroslava Mahutshih ovat tehneet selväksi, etteivät halua kohdata venäläisiä kollegoitaan urheiluympyröissä.

Muutos on ollut pysäyttävä. Vielä vajaa vuosi sitten ensimmäistä olympiakultaansa juhlinut Lasitskene ja pronssimitalisti Mahutshih hymyilivät lämpimästi toisilleen Tokion olympiastadionin parrasvaloissa.

Kuva: FRANCK ROBICHON/All Over Press

Painostava hiljaisuus

Lasitskenen asema ei ole helppo. Kaukasialaislähtöinen korkeushyppääjä on ollut Venäjän urheilupiireissä oman tiensä kulkija, joka ei ole karttanut urheilujohtajien ja dopingvalmentajien arvostelua.

Samaan aikaan hänet on sidottu tiiviisti venäläiseen politiikkaan. Tammikuussa 2020 Lasitskene sai puolustusministeri Sergei Shoigulta kapteenin tittelin, jota ministeriö on jakanut menestyneille urheilijoille halusivat nämä tai eivät.

Venäjän hyökkäyssodan alettua hyppääjä on ollut puun ja kuoren välissä, kun valtionjohto on panostanut tunnettuja urheilukasvoja osoittamaan tukeaan Venäjän asevoimille ja presidentti Vladimir Putinille. Lasitskene kieltäytyi tapaamasta Venäjän urheiluministeriä Oleg Matytsinia maaliskuussa, mutta muuten hän on välttänyt ottamasta kantaa sotaan ja kilpaillut Venäjällä järjestetyissä tapahtumissa.