Suomalaistuomari ihmettelee tähtiaiturin hylkäyksen taustoja – tilanne olisi voitu välttää yksinkertaisella keinolla: "Tässähän on kyse ihan fysiikasta"

Nopeasta reaktiokyvystä tunnettu Allen oli päätökseen erittäin pettynyt. Sääntöihin kirjattu 0,100 sekunnin reaktioaika on kuitenkin yksiselitteinen.

Kansainvälisenä yleisurheilutuomarina toimiva Pasi Oksanen on seurannut Oregonin MM-kisoja ja huomannut selkeän syyn poikkeuksellisen hyville reaktioajoille.

Runsaan kymmenen vuoden ajan yleisurheilukisoissa on käytetty sähköasetta, jolloin juoksijat matkaan lähettävä ääni tulee urheilijoiden takana olevista kaiuttimista. Yleisurheilun MM-kisoissa kaiuttimet on sijoitettu poikkeuksellisen lähelle urheilijoita.

– Äänilähde on ilmeisesti jostain syystä lähempänä kuin normaalisti kisoissa, jolloin reaktioaikojen keskiarvo on alempi. Tällöin on mahdollista, että hyville lähtijöille tulee tällaisia tuhannesosan vilppejä.