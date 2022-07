Suomelle MM-mitali kolmiloikasta? Lajilegenda Heli Koivula kertoo, miksi Kristiina Mäkelältä voi odottaa ennätystulosta

Yleisurheilun MM-kisojen suorat lähetykset, kohokohdat, kisojen aikataulun, kiinnostavat uutiset ja puheenaiheet löydät Ylen kisasivulta. Kolmiloikan loppukilpailu tiistaina kello 4.20.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä nousi heinäkuussa huippuvireeseen kauden tärkeimmällä hetkellä, MM-kisojen kynnyksellä.

Mäkelä loikki ensin ennätyksensä heinäkuun alussa Lempäälässä tuloksella 14,47. Mäkelä loikki Lempäälässä myös 14,50, mutta takana oli liikaa myötätuulta.

Hyvä vire jatkui lauantai-iltana Eugenessa, kun Mäkelä eteni finaaliin uudella ennätyksellään 14,48.

– Olen seurannut Mäkelän hyppyjä todella iloisella mielellä. On ollut todella mahtava nähdä sellaista varmaa tekemistä ja iloisuutta kentällä. Ihanaa nähdä se, että hän on hyvässä fyysisessä kunnossa ja tekniikka on vakioitunut ja varma, vuoden 2002 EM-hopeamitalisti Heli Koivula sanoo.

Koivulasta on ollut mahtava nähdä etenkin Mäkelän loppukesän otteita. Hänestä on myös todella tärkeää, että onnistumisia ja hyviä hyppyjä on useampia.

– Kun on tullut hyviä tuloksia useamman kerran, se kertoo siitä, että piikki voi napsahtaa ja tulee vielä sellaisia pidempiäkin leiskautuksia.

Teknisesti Mäkelän, 29, hyppääminen näyttää Koivulan mukaan valmiilta.

– Olen todella iloinen siitä, että juoksu tulee hyvin ja hyvässä asennossa lankulle. Etenkin lankulta lähtiessä vauhti säilyy ihan loppuun asti. Se toimii tällä hetkellä ja auttaa kovasti mittatikun kanssa.

Heli Koivula vuoden 2002 EM-kisoissa. Kuva: AOP

Koivula nostaa myös esille Mäkelän fyysisen kunnon ja voimantuoton. Mäkelä totesi heinäkuun alussa myös Yle Urheilulle, että työ valmentaja Tuomas Sallisen kanssa on tuottanut tulosta.

– Muutama vuosi on yhdessä paiskittu töitä, ja nyt alkaa oikeasti tuntumaan, että on tehty kolmiloikkaajan treeniä ja on kolmiloikkaajan kroppa, joka kestää iskuja, Mäkelä iloitsi.

Koivulakin on pistänyt asian merkille.

– Hän pystyy ottamaan kovia loikkia vastaan ja loikat pysyvät todella nätisti ylhäällä. Ei ole minkäänlaisia kiertoja sivulle tai muualle. Paketti on kasassa. Hänen hehon hallintansa on ihailtavan kova tällä hetkellä.

Neljänneksi pisimmän leiskautuksen karsinnassa hypännyt Mäkelä on kertonut tavoittelevansa mitalia loppukilpailusta.

Aiempina vuosina MM-pronssi on irronnut Dohassa 2019 tuloksella 14,73, Lontoossa 2017 tuloksella 14,77 ja Pekingissä 2015 tuloksella 14,77. Viime vuosikymmellä lyhyin pronssihyppy oli Moskovassa, 14,65.

Loppukilpailuun osallistuvien kauden parhaat 1. Yulimar Rojas VEN 15,74

2. Keturah Orji USA 14,79

3. Maryna Bek-Romanchuk UKR 14,74

4. Kimberly Williams JAM 14,62

5. Thea Lafond DMA 14,62

6. Tori Franklin USA 14,59

7. Leyanis Pérez Hernández CUB 14,58

8. Shanieka Ricketts JAM 14,52

9. Ana Lucia Jose Tima DOM 14,52

**10. Kristiina Mäkelä FIN 14,48

**11. Patricia Mamona POR 14,42

12. Ackelia Smith JAM 14,36

Kristiina Mäkelä on kertonut lähtevänsä kilpailuihin ilon kautta. Kuva: Lehtikuva

Mäkelän tavoite onkin kova, sillä se vaatii käytännössä omaa ennätystä. Piikkihyppyyn on Koivulan mukaan aineksia.

– Hyppääminen on jotenkin valmista. Tuohon on hyvä laittaa vähän vauhtia tai sellaista tunnetta peliin. Näyttäisi siltä, että sieltä tulee vielä pitkä ennätyshyppy, Koivula uskoo.

Koivula uskoo ja toivoo, että Mäkelän vuosien työ näkyisi Oregonissa mitalin muodossa.

– Odotan kuten varmaan Kristiina itsekin odottaa mitalia. Kiva nähdä, että hänellä on mitalinnälkää. Toivotaan, että hänelle tulee tähänastisen elämän ihanin ilta, ja hän saa nauttia hyppäämisestä ennätyksen ja toivottavasti myös mitalin muodossa.