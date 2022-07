Jalkapallon EM-kisoissa pelaa äitejä enemmän kuin koskaan aiemmin – Islannin tähti toteutti unelmansa ja pääsi hymyilemään poikavauvansa kanssa arvokisanurmella

– On hullua, että hän on kanssani täällä nurmella, Gunnarsdottir nauroi Islannin yleisradioyhtiö RUV:n haastattelussa, poikansa sylissään.

Vaikka määrä itsessään on vielä pieni, kun kisoissa on mukana yhteensä 368 pelaajaa, on äitien määrän nousu merkittävä. Esimerkiksi vuonna 2017 kansainvälisen jalkapalloilijoiden pelaajayhdistyksen Fifpron mukaan vain kaksi prosenttia sen tilastoimista koko maailman naispelaajista oli äitejä.

Fifan äitiyttä koskevat säännöt olivat ensiaskel

– Minun peliurani alussa pelaajat saivat vielä potkut joukkueistaan, jos he tulivat raskaaksi. Säännöstö on giganttinen muutos naisten jalkapalloilussa, Ruotsin pelaajayhdistuksen varapuheenjohtaja Caroline Jönsson sanoi Sydsvenskanille (siirryt toiseen palveluun) aiemmin.

Takaisin huippukuntoon

Gunnarsdottir teki myös raskaudestaan ja paluustaan kentille lyhytdokumentin (siirryt toiseen palveluun) suositun jalkapallomedian COPA90:n kanssa. Sen nimeksi tuli "Do Both", suomeksi "Tee molemmat".

Juventukseen siirtynyt Islannin ydinpalanen on taas huippukunnossa. Hän on kahdessa ensimmäisessä EM-kisojen alkulohkon ottelussaan juossut 10,47 kilometriä per ottelu. Vertailuksi, kisojen tähän mennessä eniten kilometrejä juossut pelaaja, Suomen Emmi Alanen, juoksi kolmessa ottelussa keskiarvokseen 12,11 kilometriä per ottelu.