Kristiina Mäkelä karsiutui jatkokierroksilta dramaattisesti, ruoski itseään rajusti haastattelussa: "Tuollaista räpeltämistä"

– Näin käy sitten kun juoksu ei kulje. En vain päässyt lankulle sellaisessa tasaisessa asennossa ja sitten se on tuollaista räpeltämistä. Tasapauksia tekemistä. Turhaa, niin turhaa, Mäkelä manasi Ylen haastattelussa.

– Se on niistä ihan pikkusäädöistä kiinni. On mahdotonta tietää ennen kuin on radan päässä, että miten lähtee.