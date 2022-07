Suomen joukkueen yllätysnimeltä kovaa puhetta huippu-urheilusta – Kristiina Halonen, 24, hylkäsi haaveet lääkärin urasta: "Pelkurit eivät uskalla"

Aitajuoksija Kristiina Halosen palo urheiluun on ollut niin kova, että se on kestänyt lukuisat loukkaantumiset ja juoksutauot. Hän on asettanut itselleen aikatavoitteen, mutta ei ole siihen kiinnittynyt.

Miksi minä olen täällä, MM-kisoissa?

400 metrin aitajuoksija Kristiina Halonen, 24, myöntää, että hän on ihmetellyt sitä ajoittain. Hänen kisamatkansa tuli yllätyksenä niin kotisohvilla MM-rankingia seuranneille urheilufaneille kuin juoksijalle itselleenkin.

Kristiina Halonen ja Viivi Lehikoinen kisaavat keskiviikkona 400 metrin aitajuoksun alkuerissä Oregonin MM-kisoissa. Alkuerät ovat ohjelmassa Suomen aikaa kello 3.15.

Oregonin MM-kilpailut eivät edes olleet Halosen tavoitteena, sillä hän oli asettanut päämääränsä vuoden päähän Unkarin MM-kisoihin ja keskittyi hankkimaan rankingpisteitä EM-kisoja varten.

– Olen niin sanotusti osannut pelata rankingpelin oikein ja Tuomo (Salonen) on siinä auttanut. Olen päässyt oikeisiin kisoihin keräämään sijoituspisteitä, koska pelkkä tulos ei riitä, Halonen sanoi ja kiitteli Urheiluliiton valmennusjohtajaa.

Toinen syy Halosen MM-kisapaikalle löytyy siitä, että hän on pysynyt viime aikoina ehjänä. Kun takana on ollut paljon jalkavammoja ja rasitusmurtumia, hän ei ole päässyt käyttämään osaamistaan kilparadoilla. Halosen mukaan mitään hokkuspokkustemppuja ei ole tehty, vaan on ainoastaan tuotu esiin potentiaali, joka hänessä on ollut monta vuotta.

– Minulla on ollut aikamoinen loukkaantumiskierre. Ja isoja vammoja, jotka ovat kestäneet todella kauan kuntouttaa. Juoksuttomia pätkiä on voinut olla 9–11 kuukauttakin. Ne ovat liian pitkiä, jos haluaa tehdä tulosta.

Jos haluaa tuloksia, on heittäydyttävä

Loukkaantumisten aikana Halonen opiskeli ja valmistui nyt keväänä tuotantotalouden diplomi-insinööriksi. Vielä lukiolaisena hän haaveili lääkärin opinnoista, mutta tiesi, ettei voisi yhdistää niitä urheiluun.

– Urheilun palo oli suurempi. Tiesin, että lääkärin opinnot eivät ole niin hyvin sovellettavissa harjoitteluun ja niihin tavoitteisiin, mitä urheilussa haen.

Halonen tietää, että todellinen työntekohan alkaa vasta nyt, jos hän haluaa heittäytyä urheiluun täysillä. Mikään ei tule tämän jälkeen ilmaiseksi, vaan sen eteen on tehtävä töitä ja muuttaa kaikki ammattimaisemmaksi.

– Halu jatkaa tästä on kova. Olen etenkin viimeisen kuukauden aikana miettinyt paljon sitä, että jos haluan tuloksia, niin urheiluun on heittäydyttävä.

Jonne Mustonen (vas.) vastaa Kristiina Halosen valmennuksesta Petri Ruotsalaisen kanssa. Kuva: Lehtikuva

Halosen mielestä Suomessa urheilemiseen heittäydytään ja siihen kannustetaan todella vähän. Paine on sille, että pitää tehdä töitä tai pitää opiskella on hänestä vahva.

– Lupa urheilla on aika vaikea saada. Itse koen, että jos haluaa oikeasti saada kovia tuloksia, niin pitää uskaltaa heittäytyä. Pelkurit eivät uskalla.

Rajoja ei ole, jos niitä ei aseta

Kaikista vaikeuksista huolimatta Halonen on nyt Eugenessa. Valmiina juoksemaan elämänsä ensimmäisissä arvokisoissa, ennen kuin on edes voittanut Kalevan kisojen mitaliakaan. Halosen mukaan hänen liekkinsä urheilua kohtaan ei ole sammunut, ja siksi hän on jaksanut jatkaa harjoitteluaan.

– Minulla on vain ollut niin suuri palo näyttää itselleni ja muillekin. Kun olen nähnyt pilkahduksia harjoituksissa, että olen mennyt kovaa ja osannut juosta aitoja, niin se usko siihen, että pystyn juoksemaan kovaa ja pääsemään arvokisoihin, on ollut siellä, hän pohti.

– Jollain tavalla haluan pystyä inspiroimaan myös muita ja antaa toivoa, että kaikki on mahdollista, jos on halua ja jaksaa vain yrittää. Sinnikäs työnteko palkitaan. Se voi viedä aikaa, mutta joskus se palkinto tulee.

Halonen ei kuitenkaan halua pitää MM-matkaansa palkintona. Se on hänelle yksi etappi omalla matkallaan ja hän haluaa nauttia siitä matkasta. Hän kuuluukin niihin ihmisiin, joille matka on tärkeämpi kuin päämäärä.

Halonen myöntää, että hänen on vaikea asettaa tavoitteita MM-kisoihin, sillä valmistelut eivät menneet terveydellisistä syistä hänen toivomallaan tavallaan. Hän lähtee tekemään ehjää juoksua, mutta samalla hän haluaa rikkoa Oulun rankingkisoissa juoksemansa ennätyksensä 56,76.

– En näe estettä, ettenkö voisi sitä ennätystä juosta. Se on enemmän sitä, että pitää vain hallita niitä muuttujia.

Halonen on kehittynyt viime vuosina reippaasti ja on pystynyt höyläämään ennätysaikaansa tänä kesänä melkein kahden sekunnin verran. Hän ei kuitenkaan osaa sanoa, missä hänen potentiaalinsa on, eikä hän halua kiinnittyä tiettyyn aikatavoitteeseen.

– Tällä kaudella minulla on ollut tietynlainen aikatavoite, 56 sekuntia, mutta ei se haittaa, vaikka se ei alittuisikaan, hän sanoi.

– Uskon, että jos treenaa oikealla ja fiksulla tavalla, niin pystyy koko ajan kehittymään. Ei niitä rajoja ole, jos niitä ei aseta itselleen.