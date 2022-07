Pomppupiikkareista saarnannut norjalaistähti teki täyskäännöksen – tästä on kyse Karsten Warholmin superkengissä, joiden kärjessä on kynsi

– Tietysti teknologia tulee aina olemaan osa tätä lajia, mutta haluaisin pitää sen sillä tasolla, että tulokset ovat vertailukelpoisia. Se on mielestäni tärkeää, hän sanoi olympialaisissa.

– Kun joku tekee tällä hetkellä upean suorituksen, kaikki puhuvat, että kyse on kengistä. Se on nyt ongelma.

Nyt Oregonin MM-kisoissa Warholmin uudet kengät ovat kiinnittäneet huomiota. Niiden päässä on eräänlainen kynsi.

Karsten Warholmin uusien kenkien kärjessä on musta kynsi.

Norjalaistähden valmentaja Leif Olav Alnes on kehittänyt uudet piikkarit. Ne hyväksyttiin vain päiviä ennen MM-kisoja. Valmentajan mukaan kengät tulevat mullistamaan kenkämarkkinat.

Alnesin kehittämissä piikkareissa on kyse siitä, että kengän kärjessä oleva kynsi pidentää kontaktiaikaa radan pintaan. Sen myötä liikkeestä syntyvää energiaa pystytään hyödyntämään paremmin.

– Se on erityinen ja aggressiivinen kenkä. Joustavan vaahtomuovikerroksen lisäksi siinä on erittäin jäykkä hiilikuitulevy, Warholm kuvaili Norjan TV2:lle (siirryt toiseen palveluun) .

Yksi kengän erikoisista ominaisuuksista on metallinen kilkatusääni, joka syntyy siitä, kun kynsi iskeytyy radan pintaan.

Kantapäähän on isketty kirjaimet "BS". Se tunnetaan lyhenteenä englannin kielen sanalle bullshit eli hevonpaska. Warholm on aiemmin käyttänyt tuota ilmaisua kenkäkikkailusta.

– On vain seurattava kehitystä, kun se on mennyt siihen suuntaan. Samoin kuin luistelussa ja muissa lajeissa, joissa peli on muuttunut täysin, norjalainen perusteli muuttunutta mielipidettään.