Yleisurheilun vanhin miesten ME-tulos syntyi yllättävällä haamuheitolla – Ensi yöksi povataan kaikkien aikojen kiekkokilpailua

Tulos ylitti edellisen ME:n yli kahdella metrillä ja on miesten vanhin voimassa oleva yleisurheilun maailmanennätys.

– Jos olisin tiennyt, miten heittää 74 metriä uudelleen, olisin tehnyt sen toistekin, Schult on murjaissut sittemmin.

Huippuvuosinaan Etelä-Afrikkaa edustanut mies tietää, kuinka vaikeaa on ylittää 70 metriä, saati sitten uhata Schultin tulosta. Krugerin paras kaari on vuonna 2002 heitetty 70,32, joka on edelleen Afrikan ennätys. Viisi vuotta myöhemmin hän räväytti Ruotsin Helsingborgissa nykyisen SE-tuloksen 69,97.