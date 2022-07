Keravalainen farmaseutti nousi täysin puskista MM-kisoihin – Eveliina Määttänen, 26, paransi ennätystään puolessa vuodessa hämmästyttävät 11 sekuntia

Tuolloin Määttäsen 800 metrin ennätys ulkoradoilla oli 11 vuotta sitten juostu 2.12,21. Nyt se on 2.01,14 eli parannusta on tullut huimat 11 sekuntia ja rapiat päälle.

– Se on yllätys. Kehitys on ollut ihan valtavan nopeaa. Mutta varmasti se, että on treenitaustaa jo pitkältä ajalta, mahdollistaa nopean kehityksen, pohdiskelee Määttänen.