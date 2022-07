MM-stadionin kuuluttajan poika juoksi yllätysvoittoon – häkeltynyt isä kertoi vinkistä, jolla norjalaistähdelle lyötiin jauhot suuhun

– Tuo on minun poikani ja hän on maailmanmestari, isä-Wightman riemuitsi yleisölle stadionin kuuluttamosta.

Jake Wightman on ensimmäinen brittimies, joka on voittanut 1500 metrin maailmanmestaruuden sitten Steve Cramin vuonna 1983.

"Elämänsä kunnossa"

Wightmanit omistivat koko talvikauden Jaken juoksukunnon parantamiseen, vaikka isän mukaan pojan vahvuus on nimenomaan kova loppukiri. Maailmanmestarin suosikkikohta iskeä on 150–200 metriä ennen maaliviivaa.

– Jake on surkea maastossa, se ei sovi hänelle yhtään, isä nauraa.

Vuosien kokemus kuuluttamosta

Pitkän kuuluttajauran tehnyt Geoff myöntää, että pojan maailmanmestaruus on hänen kuuluttajauransa kohokohta.

Kenian juoksutähtien pitkään hallinoimalla 1500 metrin matkalla nähtiin myös MM-finaalissa toinen erikoisuus. Eurooppalaisjuoksijat nimittäin nappasivat kisasta viisi ensimmäistä sijaa. Espanjan Mohamed Katir oli kolmas, Espanjan Mario Garcia on neljäs ja Iso-Britannian Josh Kerr viides.

Kuva: EPA-EFE/All Over Press

Ingebrigtsen on dominoinut keskimatkaa koko kauden ja hän saapui Oregonin MM-kisoihin voittamattomana .

– Minusta on häpeällistä olla niin hyvä, mutta samalla niin helkkarin huono. On typerää sanoa näin. MM-hopea on uskomattoman suuri saavutus, mutta samalla minua huonommat urheilijat kukistavat minut, Jakob Ingebrigtsen harmitteli MM-hopean jälkeen NRK:n mukaan. (siirryt toiseen palveluun)