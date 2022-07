Muhiiko Oregonissa uusi keihäsfarssi? Toni Keränen toivoo, että piikkarit pitävät murenevalla heittoalustalla: "Sen kanssa voi tulla haasteita"

Yleisurheilun MM-kisojen keihäänheittäjillä on Oregonissa edessään, tai tarkemmin ottaen allaan, uudenlainen haaste.

Oregonin Hayward Fieldin juoksuradat on nimittäin pinnoitettu materiaalilla, joka ei ole ennastaan tuttu kovinkaan monelle keihäskisojen osallistujista. Päällyste on yhdysvaltalaisen Beynon Sportsin tuotantoa, mutta firman tuotteet eivät ole vielä suuremmin murtautuneet läpi Euroopan markkinoille.

Koska viimevuotiset Yhdysvaltojen olympiakarsinnat ja maan tämän vuoden mestaruuskilpailut on järjestetty juuri MM-kisanäyttämöllä, on yhdysvaltalaisilla heittäjillä paras tuntuma muille erikoisempaan alustaan.

Kuva: ANP via Getty Images

Maailmanlaajuisesti yleisurheilukenttien pinnoitteiden valmistajista kenties tunnetuimpia ovat italialainen Mondo, joka on toteuttanut muun muassa Helsingin olympiastadionin juoksuradat, sekä yhdysvaltalainen monialajätti 3M Tartan-ratoineen. Olympiastadionin pinnassakin on stadionin historian aikana nähty muun muassa tiilimurskaa, tartania, novotania ja paria erilaista mondoa.

Kuva: imago images/Beautiful Sports/ All Over Press

– Toivottavasti ei käy kuten Tokiossa. Monella jäi silloin heitot karsintaan sen vuoksi, että tuki luisti eikä alusta pitänyt. Itse en usko, että minulla on sen suhteen ongelmia, kun ei ole koskaan aiemminkaan ollut, Etelätalo arvioi.

Mitä samaa Hayward Fieldin heittopaikassa on Tokion olympiastadioniin verrattuna?

Toni Keränen toivoo piikkarien pitävän heittopaikalla

Toni Keränen kertoo havainneensa stadioniin tutustuessaan, että heittopaikan pinnoite on jo hieman murentunut aiempien kisojen jäljiltä.

– Pinnoite on ohut, joten piikkareihin on laitettava lyhyemmät piikit kuin normaalisti. Niille heittäjille, jotka heittävät oikein kunnolla tukea vasten, heittopaikka voi olla haastava. Itse liu'utan tuen (tukijalan kantapää osuu heittoalustaan ensimmäisenä ja piikkarin piikit vasta sen jälkeen), joten sen kanssa voi tulla haasteita.

Heittopaikan pinnoite on Keräsen arvion mukaan kovan tuntuinen ja näin ollen luultavasti myös nopea. Liminkalainen on myös saanut välineistönsä hiottua alustalle sopivaksi.

Kuva: All Over Press

Keräsen mielestä huolellinen tutustuminen heittopaikkaan on ainoa tapa, millä karsintaan voi välineiden puolesta olla valmiina. Piikkareiden "virittely" on tehtävä siis jo hyvissä ajoin.

Vastatuuli vaatii tarkkuutta heittoon

Pinnoitteen lisäksi Hayward Fieldillä on yksi merkittävä ero tyypilliseen urheilustadioniin nähden: se on suunniteltu vain yleisurheilua varten. Tämä tarkoittaa samalla, ettei stadionille mahdu esimerkiksi jalkapallokenttää, koska kenttälajien suorituspaikat on rakennettu juoksuradan sisäpuolelle.