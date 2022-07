Mika Kojonkoski maalailee kovia tavoitteita Suomen mäkihypylle – neljässä vuodessa huipulle uuden tiimin voimin

Mika Kojonkoski , 59, nimettiin viime keväänä Suomen mäkihypyn ja yhdistetyn lajijohtajaksi. Kojonkoski on tehnyt kesän aikana töitä saadakseen maajoukkueiden valmennuksen ja taustatiimit kuosiin, jotta nousu lajien kärkeä voisi alkaa.

Kojonkoski painottaa, että mukaan on yritetty saada "budjetille ja toiminnalle sopivia henkilöitä".

Hollantilainen Pierre Hartmann , 33, on nimetty maajoukkueiden huolto- ja kehitystiimin vetäjäksi. Hän on tärkeässä roolissa uudistetussa organisaatiossa, jonka Kojonkoski halusi sementoida ehdottomasti mukaan neljän vuoden projektille.

– Meillä on hyvä ulkomaalaisten henkilöiden taustajoukko maajoukkueessa. Pyrimme yhdistämään voimavaroja huolto- ja kehitystoiminnassa niin yhdistetyssä kuin mäessä sekä laittamaan aiempaa enemmän huomiota kehityspuoleen.

Kojonkosken mukaan kehityspuolella on kyse paljon muustakin kuin hyppyhaalareista, joista Suomessa on puhuttu paljon.

Hartmann on Kojonkosken löytö

Hartmann on tuttu mäkikaveri Kojonkoskelle Kiina-projektissa. Hollantilainen oli Aasian-keikalla Kiinan mäkimaajoukkueen materiaalivastaava ja hoiti kaikki siihen kuuluvat asiat.

Hollantilainen on entinen mäkihyppääjä, joka on Kojonkosken mukaan saanut vahvan koulutuksen urheilu- ja liikuntatieteisiin. Hän on käynyt läpi saksalaisen koulukunnan sekä urheilijana että valmentajana.