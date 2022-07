Korona kiusaa jalkapallon EM-kisoja – Ruotsissa nousi sama kritiikki kuin Suomessakin, protokollan mukaan kontakteja pitäisi välttää

Jalkapallon EM-kisoissa on ilmennyt niiden käynnissäolon aikana useita koronavirustartuntoja. Positiivisen testituloksen antaneita pelaajia on kisoissa yli kymmenen. Myös useat valmentajat ja taustahenkilöt ovat joutuneet jättäytymään pois joukkueidensa otteluista tartuntojen vuoksi.

Kuva: ANP via Getty Images

Ruotsi ja Suomi toimivat löyhin rajoituksin

Ruotsalaismediassa on kerännyt kritiikkiä erityisesti maajoukkueen jatkuva joukkueen ulkopuolisten henkilöiden kanssa ajan viettäminen.

Ruotsin maajoukkue takasi jo ennen kisoja pelaajilleen mahdollisuuden viettää aikaa Englantiin matkaaviin perheenjäsentensä kanssa. "Perhepäivät" ovat pidetty joukkueen harjoituskeskuksessa, jolloin maajoukkueen ulkopuolisia ihmisiä on ollut runsaasti tekemisissä koko joukkueen kanssa.

– En pidä siitä, että perheiden ja joukkueen ulkopuolisten kanssa vietetään aikaa nyt kun tilanne on tällainen, että koronavirustartunnoissa on noussut taas piikki. Siksi en ole iloinen tästä maajoukkueen aiemmasta päätöksestä, SVT:n pitkäaikainen asiantuntija Daniel Nannskog kommentoi (siirryt toiseen palveluun) EM-studiolähetyksessä.

– Emme missään nimessä ole tyytyväisiä siihen. Omasta mielestäni koronatapauksia on ollut liikaa ja ehkä varovaisemmalla otteella olisi saatettu muutama välttää, Lahti sanoi MTV:n haastattelussa.

– Kuten tiedämme, korona on toki erittäin tarttuva tauti ja täällä Englannissa sitä on paljon liikkeellä. Siinä mielessä sitä on hankala estää. Mutta ehkä vähän tiukemmilla varotoimilla oltaisiin voitu päästä vähän parempiin tuloksiin, hän jatkoi.