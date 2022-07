Lähes tyhjällä MM-stadionin käytävällä alkoi yhtäkkiä älytön mekkala – asialla oli todellinen yleisurheilun legenda

Ogando on ollut Sanchezin valmennuksessa kesästä 2019. Tuolloin hänen ennätyksensä 200 metrillä oli 21,27. 400 metrillä 47 sekuntia oli alittamatta. Korona sotki käytännössä koko kauden 2020, jolta Ogandolta on vain yksi tilastotulos: ratakierros taittui aikaan 46,40.

– Sanon urheilijoilleni aina, että he voivat ainoastaan kontrolloida tapahtumia omalla radallaan. Kaikesta muusta on aivan turha murehtia. Pikajuoksussa ei jaella iskuja, muut eivät voi satuttaa sinua. Kaikki työ on tehty tätä tapahtumaa varten. Tehtäväni on vain rauhoittaa urheilijat, jotta he pystyvät suoriutumaan tehtävästään, kuten olemme harjoitelleet.