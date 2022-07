Viivi Lehikoisen sisko muistaa aiturin romahduksen Belgiassa kesällä 2020 – SE-naisen tarinassa on opittavaa myös urheilujohtaja Matti Heikkiselle

– Olin aivan, että vau. Tämän vuoksi Viivi on tätä pienestä pitäen tehnyt.

Tajuttuaan siskonsa rikkoneen Tuija Helanderin 34 vuotta vanhan 400 metrin aitajuoksun Suomen ennätyksen Kärkkäinen mietti, kuinka paljon Helander on tsempannut Lehikoista urallaan eteenpäin.

– Nyt Viivin ei enää tarvitse vastailla joka haastattelussa kysymyksiin siitä, joko suomenennätys kohta rikkoutuu. On urheilijalle itselleenkin helpompaa, ettei kysymystä tarvitse pyöritellä jatkuvasti julkisuudessa, Kärkkäinen toteaa.

Vaikeat vuodet hankalia myös taustajoukoille

Lopulta Lehikoinen tavoitti sveitsiläisen mestarivalmentajan sähköpostilla. Jo seuraavana vuonna Lehikoinen nousi urallaan uudelle tasolle ja on jatkanut samalla kehityskäyrällä tänä kesänä.

Kuva: All Over Press

Laurent Meuwly on ollut Lehikoisen nousun kulmakivi.

Lehikoisen tarinassa opittavaa Matti Heikkiselle

Valmentajan toiveisiin vastaaminen ja uran rakentaminen pitkäjänteisesti on vaatinut myös taustajoukoilta kosolti kärsivällisyyttä. Lehikoinen putosi vuonna 2021 Olympiakomitean urheilija-apurahojen piiristä heikkojen tulosten vuoksi ja sai Suomen Urheiluliitoltakin rahallista tukea vain tuhat euroa.

– Kun yhteistyö Laurentin kanssa alkoi, Viivi mietti, että mitähän tämä ja tuokin maksaa. Sanoin silloin hänelle, että kyllä nämä saadaan järjestymään. Meidän ei ole onneksi tarvinnut tinkiä mistään urheilullisista asioista, vaan rahat on onnistuttu löytämään paketin toteuttamiseksi.

Tähän kauteen Lehikoisen on ollut paljon helpompi lähteä, koska yhteistyökumppaneita on saatu hankittua lisää ja Lehikoinen sai alkuvuodesta jälleen 10 000 euron verottoman urheilija-apurahan. Ilman Lehikoisen ja taustajoukkojen sinnikkyyttä uran loppuminen syksyllä 2020 olisi kuitenkin voinut olla todennäköisin vaihtoehto.

– Täytyy perata, mitä Viivin tasoisen huippulupauksen uralla on tapahtunut ja mitä voisi tehdä toisin. Taloudelliset tukieurot ovat tietysti tärkeitä, mutta ennen kaikkea pitäisi miettiä, millaista tukea olisi voitu antaa Viiville ja silloiselle valmentaja Jussi Ihamäelle , jotta suunta olisi muuttunut jo aiemmin.

– Suomessa on paljon asiantuntijaosaamista, mutta tukea ei anneta riittävästi ruohonjuuritasolle. Pitäisi miettiä tarkkaan, miksei kukaan kysynyt, mistä kiikastaa ja mitä voisi tehdä toisin, Kärkkäinen toteaa.

Vaikka Kärkkäinen on kritisoinut aiemmin myös Suomen Urheiluliiton toimintaa, on SULin nykyisellä valmennuspäälliköllä Tuomo Salosella ja valmennuksen ja koulutuksen johtajalla Jarkko Finnillä merkittävä rooli siinä, että Lehikoinen on nyt SE-kunnossa.