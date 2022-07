Kokenut tuomari suitsutti Lina Lehtovaaran reaktiota espanjalaisten tulistumiseen – kertoo, miksi EM-kisoissa kuohuttanut tuomio meni oikein

– Mitä tv-kuvista näin, Lehtovaaran toiminta näytti kiitettävältä – kiitettävä plus jopa, kokenut erotuomari Mattias Gestranius sanoo.

Hän työskentelee Palloliiton huippuerotuomarivalmentajana. Gestranius on myös Veikkausliigan ja Ykkösen erotuomarivastaava.

Jalkapallon harmaalla alueella

– Irene saa kyynärpään naamansa ja se on maali, Mariona Caldentey valitteli ottelun jälkeen espanjalaislehti AS:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) .

Kun tunteet kuumenevat, neljännellä erotuomarilla on iso vastuu tilanteen rauhoittamisessa. "Nelonen" keskustelee ja pyrkii omalla persoonallaan saamaan tunnekuohut tasaantumaan, Gestranius sanoo.

– Nostaisin esiin Lina Lehtovaaran panosta. Espanjan protestoinnit päättyivät aika nopeasti ehkä senkin takia, kun Lehtovaara pysyi tiukkana ja ilmoitti, että tällainen käytös ei ole ok. Jos se olisi hyväksytty, oltaisiin voitu olla vielä suuremmissa vaikeuksissa.

Gestraniuksen mukaan neljännen erotuomarin tärkein tehtävä on olla ylimääräinen silmäpari kentän tapahtumille. Lisäksi olennaista on valvoa, että teknisillä alueilla taustajoukkojen toiminta on urheilijamaista.