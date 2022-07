Kaapista tullut venäläinen tennistähti Daria Kasatkina kerää ihailua maansa aktivisteilta ja urheilijoilta: "Tämä on ensimmäinen kerta"

Kuva: Corbis via Getty Images

Daria Kasatkina on naisten maailmanlistalla sijalla 12.

Venäläinen tennistähti Daria Kasatkina ilmoitti maanantaina elävänsä parisuhteessa naisen kanssa, kertoi The Guardian (siirryt toiseen palveluun).

Naisten maailmanlistalla sijalla 12. majailevan Kasatkinan, 25, mukaan kaapissa eläminen oli pidemmän päälle mahdotonta, joten hän päätti kertoa seksuaalisesta suuntautumisestaan.

Kasatkina tylytti maanantaina julkaistussa videohaastattelussa (siirryt toiseen palveluun) maansa suhtautumista seksuaalivähemmistöihin.

– Niin monet asiat ovat tabuja Venäjällä. Ajatus siitä, että joku haluaisi olla homo tai muuttua homoksi on naurettava. Oikeasti, miksi kukaan olisi homo Venäjällä, jos saisi itse päättää? Miksi tehdä elämästään hankalampaa, etenkin Venäjällä?, ulkomailla asuva Kasatkina jyrisi.

Venäläistähti myös julkaisi Instagramissa kuvan tyttöystävänsä Natalia Zabijakon kanssa. Virolais-venäläinen Zabijako saavutti taitoluistelun joukkuekilpailun olympiahopeaa Venäjän olympiaurheilijoiden joukkueessa Pyeongchangissa 2018.

Urheilijat ja aktivistit ylistävät

Kasatkinan ulostulo on kirvoittanut ylistystä Venäjän ihmisoikeusaktivistien ja urheilijoiden parissa. Sitä on kuvailtu The Guardianin mukaan (siirryt toiseen palveluun) valtavaksi ja symboliseksi hetkeksi maan seksuaalivähemmistöille.

Viime kuussa kaapista tullut jalkapalloilija Nadja Karpova oli ensimmäinen avoimesti homoseksuaali Venäjän maajoukkueurheilija.

– Kun kuulin Kasatkinaa koskevan uutisen, en voinut uskoa sitä. Olin niin iloinen. Hypin hulluna ympäri asuntoani, Karpova kertoi The Guardianille.

– On tärkeää, että nuorilla on samanlaisia ihmisiä, joita ihailla. He voivat nähdä, ettei heissä ole mitään vikaa.

Nadja Karpova on vastustanut avoimesti Putinin sotatoimia. Kuva: VI-Images via Getty Images

Russian LGBT Network -järjestön johtaja Igor Kotsetkov sanoi, että Kasatkinan lausunto oli historiallinen.

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun Kasatkinan tasoinen kiistaton urheilutähti tulee kaapista. Vladimir Putinin Venäjällä urheilu on aina poliittista.

Venäjä suunnittelee uusia rajoituksia

Venäjällä vuonna 2013 voimaan astunutta "homopropagandaa" koskeva lakia on käytetty esimerkiksi rajoittamaan pride-kulkueita ja perustelemaan aktivistien pidätyksiä. Venäläiset lainsäätäjät valmistelevat parhaillaan lain laajentamista siten, että sillä voitaisiin kieltää seksuaalivähemmistöjen esittäminen myönteisessä tai neutraalissa valossa.

Kasatkina pelkää, ettei voi koskaan pitää Zabijakoa kädestä kotimaassaan.

– Kaapissa eläminen on mahdotonta. Se on liian vaikeaa ja hyödytöntä. Itsensä kanssa rauhassa eläminen on ainoa asia, mikä merkitsee. Unohtaa kaiken muun.