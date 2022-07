Saksa teki historiaa, kun maalitolpat suojelivat "pikkusiskon" osumilta – Itävallan maalivahdin karmea virhe lopullinen niitti: "Käsittämätöntä toimintaa"

Saksa varmisti torstaina paikkansa tämän kesän jalkapallon EM-kisojen välierissä. "Die Nationalelf" voitti puolivälierissä Itävallan maalein 2–0. Saksalle paikka EM-kisojen neljän parhaan joukossa on jo sen historian kymmenes. Mikään muu maa ei ole ollut niin montaa kertaa mukana EM-välierissä. Aiemmin Saksa jakoi Norjan kanssa ennätystä.

Saksan ykkösmaalivahtina pelaava Merle Frohms on pitänyt EM-turnauksessa maalinsa puhtaana siis jo neljän ottelun ajan. Kun kisoja edeltävät harjoitusottelutkin otetaan lukuun, Saksa on pelannut yhteensä 481 minuuttia ilman takaiskua. Saksan edellinen päästetty maali on tullut huhtikuussa, kun Serbia yllätti MM-karsinnassa Saksan 3–2.