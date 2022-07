Iivo Niskanen juoksi kovan lukeman Cooperin testissä ja voitti tuloksellaan kuohuttaneen lupauksen täpärästi – "En ole siinä kunnossa, missä olen yleensä heinäkuussa"

– Armeijassakin se tuli hölkkäiltyä. Tässä vauhdin tuottaminen on hieman se probleema. Ajattelin, etten voi jättää kilpailua loppusuoralle, kun Mikko ( Kauppinen ) oli piikkarit jalassa. Hän on tehnyt hyvää tulosta ikäluokkakisoissa, Niskanen kommentoi juoksun jälkeen.

Helmikuussa 19 vuotta täyttänyt Kauppinen nousi otsikoihin viime vuonna, kun hän juoksi viime syksynä Cooperin testissä 3830 metriä ilman systemaattista lajiharjoittelua. Niskasen tavoin vieremäläinen Kauppinen on ikäluokkansa parhaimmistoa Suomessa.

Niskasella on vain yksi tavoite eli kultamitali.

– Meillä on se hiihtoporukan omistama (hevonen) Bismark Comery minulla ensi kertaa startissa. Lisäksi on tämä Vidgrenin Juhan kasvattama hevonen, jolla avasin kilpailuran.

Niskanen suoritti toukokuussa raviohjastajakortin. Juhannuksena hän kilpaili ensimmäisen kerran raviohjastajana. Niskanen on jo ehtinyt kokea vauhdin hurmaa.

Niskanen on kesällä harjoitellut kotimaassaan, rullahiihtoa pääasiassa. Yksi leiri maajoukkueen takana Vuokatissa on jo takana. Elokuussa on luvassa kolmen viikkoa kestävä korkean paikan leiri Italiassa. Hän lähti rankan olympiakauden jälkeen tietoisesti kevyemmin aloittamaan uutta kautta.