Patrik Laineelle pitkä jatkosopimus Columbuksen kanssa: "Hän on yksi NHL:n todellisista huippumaalintekijöistä"

NHL-seura Columbus Blue Jackets on tehnyt neljän vuoden jatkosopimuksen Patrik Laineen kanssa. Sopimus on arvoltaan 34,8 miljoonaa dollaria. Laine ansaitsee vuodessa 8,7 miljoonaa.

Columbus tarjoksi aluksi Laineelle, 24, qualifying offeria, eli yksivuotista perustarjousta, jonka arvo on 7,5 miljoonaa dollaria vuodessa. Se ei kuitenkaan riittänyt maalitykille, ja Laine ja Columbus hieroivat sopimusta pitkään. Spekulaatiot sopimuksen välimieskäsittelystä olivat arkipäivää. Oikeustoimia ei kuitenkaan lopulta nähty.

– Laineen jatkosopimus oli tärkeimpiä prioriteettejamme. Hän on erityinen pelaaja, yksi NHL:n todellisista huippumaalintekijöistä. Hän on sopinut todella hyvin ryhmäämme saapumisestaan lähtien, Columbuksen GM Jarmo Kekäläinen kommentoi.

Tammikuussa kesken kauden 2020–21 Winnipegistä Columbukseen siirtynyt Laine teki viime vuonna 56 runkosarjan ottelussa 56 pistettä. Kuuden kauden mittaisen NHL-uransa aikana tamperelainen on takonut 407 ottelussa tehot 176+151=327.

Columbus on kasaamassa nimekästä joukkuetta. Se kaappasi hiljattain todellisen supertähden, kun Johnny Gaudreau siirtyi yllättäen Calgarystä Blue Jacketsiin.

Sopimuksen myötä seuran ennustetut palkkamenot ylittävät ensikauden palkkakaton Capfriendly-sivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) noin 6,4 miljoonalla dollarilla. Lisäksi sillä on rosterissaan 25 pelaajaa, kun suurin sallittu määrä on 23. Seuran on siis myytävä pelaajia, jotta se pääsee palkkakaton alle.