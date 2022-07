Pomppulinnabisnekseen ryhtynyt ja vaseliinilla ihmetyttänyt maalivahti oli siivittää Belgian jättipaukkuun – Ruotsi pelastui viime hetkellä

Kun ennen ottelua kerrottiin, että puoliammattilaisena pelaava Evrard on osatyönään mukana pomppulinnoja vuokraavassa yrityksessä, oli hänen valokeilansa ennen Ruotsi-peliä erittäin kirkas. Evrard avasi tarinaansa esimerkiksi Euroopan jalkapalloliiton Uefan haastattelussa. (siirryt toiseen palveluun)

Alkuun Evrardilla oli kuusi pomppulinnaa, mutta nyt niitä on hänellä yhdeksän ja samalla varusteita niiden ylläpitoon.

Evrard kertoi toivovansa, että joukkueen otteet osoittaisivat Belgiassa naisten joukkueiden kehitykselle tietä. Hänen mukaansa joukkueen tavoite oli osoittaa kisoissa, että he pystyvät yltämään yllätyksiin.

– Ruotsilla on joukkueellinen ammatikseen pelaavia. Meillä kaikki pelaajamme eivät ole ammattilaisia. Kuvitelkaa, jos kaikki olisimme. Ajatelkaa sitä siltä pohjalta, miten pelasimme yhdessä nyt. Uskon, että "Red Flames" on nyt isompi nimi Belgiassakin kuin ennen kisoja, hän päätti, viitaten lopussa maajoukkueen lempinimeen.

Blacksteniuksen maalin hylkäys turhautti Ruotsissa

EM-kisojen ennakkoon odotetuista maalitykeistä eniten turhautumista on varmasti patoutunut Ruotsin Stina Blacksteniukselle. Ruotsalaiskärki on iskenyt pallon turnauksen aikana verkkoon neljä kertaa, mutta kolme maaleista on hylätty paitsiona. Yksi lisäys listaan tuli myös Belgiaa vastaan, tällä kertaa aivan senttipelillä.