Hurja maailmanennätys! Sydney McLaughlinin älytön ME-parannus sai Ylen asiantuntijan suunniltaan – "Voiko tämä olla totta?"

– On mietitty, mitä tämä nainen seuraavaksi tekee. Siirtyykö hän 400 metrin maailmanennätyksen kimppuun vai rupeaako hän nyt miettimään, voisiko 400 metrin aitojen maailmanennätys alkaa nelosella, Raja pohti.

Viivi Lehikoisen kanssa samaa ikäluokkaa oleva McLaughlin on tunnettu pitkään superlupauksena. Hän sai poikkeuksellisen paljon julkisuutta jo nuorena, ennen kuin oli varsinaisesti saavuttanut mitään aikuisten tasolla.

Viime vuosina yhdysvaltalaisen potentiaali on alkanut realisoitua hurjalla tavalla. McLaughlin on kahden viime vuoden aikana parantanut 400 metrin aitajuoksun maailmanennätystä peräti 1,48 sekuntia. Tällä hetkellä hän on lajinsa ylivoimainen yksinvaltias.