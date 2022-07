Lassi Etelätalo teki sen taas! Oli ylpeä venymisestään keihäsfinaalissa – Oliver Helander pettyi rajusti: "Ei lennä mihinkään"

Grenadalaisen voittotulos oli lopulta viimeisellä keirroksella tullut 90,54. Hänen ennätyksensä 93,07 on toukokuulta Dohan Timanttiliigasta.

Etelätalo oli ylpeä onnistumisestaan

Kuudenneksi heittänyt Lassi Etelätalo on tunnetusti hyvä arvokisaheittäjä. Hän on ollut neljä kertaa arvokisoissa, ja jokaisella kerralla hän on heittänyt pistesijalle.