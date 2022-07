Kimi Räikkönen saattaa yhä jatkaa Ferrarin viimeisimpänä F1-mestarina – asiantuntija näki Charles Leclercin keskeytyksessä surkuhupaisan piirteen

Formula ykkösten Ranskan GP:n voitto ratkesi käytännössä kierroksella 18, kun Ferrarin Charles Leclerc sortui kärkipaikalta ajovirheeseen ja kiepsahti rengasvalliin.

Leclercin pahin kilpakumppani, Red Bullin Max Verstappen hyödynsi monacolaisen keskeytyksen ja kaasutti ylivoimaiseen voittoon ennen pirteästi esiintyneitä Mercedeksen Lewis Hamiltonia ja George Russelia. Verstappen johtaa Leclercia MM-sarjassa jo 63 pisteellä, kun kymmenen kilpailua on ajamatta.

Yle Urheilun asiantuntijan Jukka Mildhin mukaan Leclercin keskeytys saattaa olla merkittävä mestaruustaiston kannalta.

– Se oli iso katastrofi Ferrarille ja kuljettajalle. Sillä saattaa olla isojakin vaikutuksia. Nyt ollaan tilanteessa, jossa Ferrari saattaa tässä vaiheessa menettää kuljettajien maailmanmestaruuden. Pahimmillaan jopa tallien maailmanmestaruuden.

Ferrari-kuskin on kasattava itsensä nopeasti, sillä F1-sirkus jatkuu jo ensi viikonloppuna Unkarissa.

– Leclerc on nyt aika kovassa henkisessä kuopassa. Hän on kyllä vahva urheilija, mutta tämä virhe oli todella kallis. Leclerc tarvitsee paljon henkistä tukea. Hänen on pystyttävä jättämään nämä taakseen ja keskittymään olennaiseen.

Mistä puhutaan?

Mildin mukaan Leclercin ajovirhe on viikonlopun puhuttavin tapaus. Monacolainen on hallinnut lauantaisin aika-ajoja, mutta kisapäivinä ei ole kulkenut yhtä hyvin. Sunnuntain keskeytys oli Ferrari-kuskille kauden kolmas.

– Hän ruoski itseään tänään aika paljon. Ehkä syystäkin. Antoi ymmärtää, että jos tällaisia tulee, hän ei antaise mestaruutta.

Mildh painottaa, että Leclercin tulisi osata käyttää Ferrarin vahvuudet hyväkseen. Ferrarin ja Red Bullin autot oli säädetty Ranskan kisaan täysin eri tavalla. Red Bull laski suoranopeuden varaan. Ferrari panosti puolestaan kaarrenopeuteen.

– Surkuhupaisalta kuulostaa, että vaikka auto oli säädetty hyvin kaarteisiin, niin ulosajo tapahtui nimenomaan nopeassa kaarteessa, jossa Ferrarin olisi pitänyt olla hyvin vahva.

Ferrarin edellinen kuljettajien maailmanmestari on yhä vuoden 2007 mestari Kimi Räikkönen.

Mildhin mukaan Leclercillä on kuitekin valmiudet olla F1-sarjan ykkönen. Ferrari on kehittynyt autonsa kanssa ja lisäksi Leclercillä on todella vahva tallikaveri Carlos Sainz, joka nousi sunnuntain kisassa takarivistä parhaimmillaan jo kolmanneksi. Lopputuloksissa espanjalainen oli viides.

– Kyllä Leclercillä on iso potentiaali voittaa maailmanmestaruus. Mutta onko se aika vielä, sitä en tiedä. Leclerc näytti kisan alussa pystyvänsä taistelemaan hallitsevaa maailmanmestaria Verstappenia vastaan.

Carlos Sainz piti sunnuntaina kovaa kyytiä. Kuva: XPB Images

Mercedes yllätti

Red Bullit ja Ferrarit ovat viime aikoina hallineet F1-kisoja, mutta Ranskassa Mercedes-kuskit nousivat Verstappenin kanssa palkintokorokkeelle.

– Se on hyvä näyttö siitä, että talli on tulossa takaisin huipulle. Mersun kisavauhti oli yllättävän hyvää. Talli on petrannut koko ajan pikkuhiljaa.

Seitsenkertainen maailmanmestari Lewis Hamilton on saamassa taas otteen ajamisesta. Talli on lisäksi saanut parannettua alkukauden ongelmiaan auton pohjaan liittyen.

– Ferrari ja Red Bull ovat löytäneet tähän paljon paremmat ratkaisut, mutta Mercedes on saanut otettua niitä kiinni.

Etenkin lopussa Red Bullin Sergio Perezin peitonnut George Russell sai Mildhiltä kehuja.

– Russell teki ison työn. Hän teki todella älykkäitä suorituksia.

Britti painosti lopussa Pereziä ja ohitti tämän heti, kun virtuaalinen turva-auto poistui, kun ajamatta oli enää kolme kierrosta. Russell kesti Perezin hyökkäykset ja toi autonsa kolmantena maaliin.

George Russell onnistui. Kuva: Getty Images

Entä Bottas?

Uuden kytkimen autoonsa saanut Valtteri Bottas lähti kilpailuun ruudusta 11. Suomalainen starttasi kisaan kovilla renkailla, kun suurin osa kuskeista valitsi medium-pyörät. Bottaksen lähtö epäonnistui. Hän jäi sutimaan ja putosi sijalle 16. Hän ajoi maaliin joukon hännillä. Lopulta sijoitus oli maaliin päässeistä toiseksi viimeinen, 14:s.

– Kuten Bottas itsekin totesi, autossa ei kertakaikkiaan ole vauhtia. Startti epäonnistui perusteellisesti. Tallikaveri Guanyu Zhoukin joutui keskeyttämään.

– Jos auto ei kulje tai toimi, niin kuljettajakaan ei pysty täysillä suorittamaan. Bottas teki, minkä pystyi.

Mildhin mukaan näyttää siltä, että Alfa Romeo on pudonnut kehityksessä muiden tallien kyydistä. Vaikeudet saattavat johtua tallin taloudesta. Alfa Romeo, kuten osa muistakin talleista, taistelee kulukaton kanssa.

F1-sarjassa tuli tälle kaudelle voimaan kulukatto, joka on suuruudeltaan noin 132 miljooonaa euroa. Se määrittää, kuinka paljon tallit saavat käyttää rahaa auton kehittämiseen ja korjauksiin.

– Joillain alueilla on ylitetty budjetti jo tässä vaiheessa. Se ei ole vain sitä, että ylitetään säännöissä sallitut raharajat. Voi olla niin, ettei käytössä ole yksinkertaisesti enempää rahaa.