Mykistävä maailmanennätys! Ylen selostamon reaktio kertoo kaiken Tobi Amusanin hirmutempusta – ME-välierää seurasi älytön finaali

– Heidän on syytä maksaa minulle kahdesti! Amusan sanoi Yle Urheilulle tuiman näköisenä, mutta repesi saman tien leveään hymyyn.

Maailmanennätyksen voi katsoa tämän jutun pääkuvana olevalta videolta. Finaalijuoksu on katsottavissa alla olevalta videolta.

"Voiko todella olla?" Maailmanennätys sai selostamon epäuskoiseksi

– Sehän on aivan käsittämättömän kova aika, 12,12! Amusan katselee, että mitä tuli juuri tehtyä! Maailmanennätys, Leinonen hämmästeli selostamossa.

Selostamossa odoteltiin myös tuulilukemia. Aika juostiin kuitenkin selvästi alle kahden metrin myötäisessä, mikä on raja tilastokelpoisille tuloksille.

– Voiko todella olla? Jos tämä on totta, niin olemme nähneet maailmanennätyksen viimeisen kilpailupäivän alkuun. Ei täällä tuloksia muuteta. Plus 0,9 metriä sekunnissa tuulta. Kyllä se on siinä! Raja sanaili ensimmäisiä ajatuksiaan.