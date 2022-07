Kahden maailmanennätyksen päätöspäivä! Armand Duplantisin mieletön ME kruunasi MM-kisat – ruotsalainen villiintyi yleisön edessä

Myöhemmin Ruotsin Armand Duplantis ylitti miesten seiväshypyssä 621. Hänen aiempi maailmanennätyksensä 620 on hypätty maaliskuussa hallissa.

Duplantis teki jälleen maailmanennätyksen

–Olen melkoisen häkeltynyt kaikesta. Tämä on ensimmäinen MM-kisojen kultamitalini. Jo pelkästään se on minulle huikea saavutus, josta olen onnellinen. Ja maailmanennätyksen rikkominen sen lisäksi, sitä on vaikea käsittää. Olen erittäin, erittäin kiitollinen, Duplantis totesi Ylelle leveä hymy kasvoillaan.