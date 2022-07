Samuelsson kertoo kärsineensä harjoitteluvaikeuksista SE-juoksunsa jälkeen – tuoreet ennätysmiehet tänään Jyväskylän GP-kilpailussa

Purola kilpailee Jyväskylässä sivumatkallaan 400 metrillä. Samuelsson on mukana 100 metrin kilpailussa. Lisäksi molemmat juoksevat Suomen pikaviestijoukkueessa.

Samuelsson on kokenut haasteita Porvoon 100 metrin ennätysjuoksunsa jälkeen. Harjoittelu on ollut vaikeaa, kun konkreettista aikatavoitetta ei tällä hetkellä ole.

– Tuli tosi tyhjä olo. Se on se, mihin on koko ajan tähdännyt ja tiennyt, että voin sen juosta. Nyt kun ennätys meni, niin ei ollut sitä tuloksellista tavoitetta enää, Samuelsson kertoi Yle Urheilulle.

Samuelssonin seuraavana etappina siintää Münchenin EM-kisat ja niissä menestyminen, mitä ajatellen Jyväskylän GP-kilpailulla on tärkeä rooli. Samuelsson kilpaili viimeksi Porvoossa ja Jyväskylän lisäksi 100 metrin lähtö on luvassa vielä Kalevan kisoissa elokuun ensimmäisenä viikonloppuna.

"Tuntuu, ettei ole kertaakaan vielä tälle kesää kulkenut niin kovaa"

Viimeisimpänä Suomen ennätyksen rikkoi Purola, joka on tällä hetkellä nopein suomalainen 200 metrillä. Purolan SE syntyi Ruotsissa, vain viikko Samuelssonin ennätyksen jälkeen.

Kuva: All Over Press

Uudet Suomen ennätykset koventavat kilpailua suomalaisjuoksijoiden keskuudessa, mikä on Purolan mukaan hyvä asia. Samuelsson omaa tällä hetkellä myös ainakin yhden ajallisen tavoitteen 100 metrin juoksun ulkopuolella.

– On minulla onneksi tuo toinen matka, 200 metriä, jossa ennätystä ei vielä ole, joten on jotain sitten, mitä jahdata, Samuelsson totesi.

Jälleen uusi Suomen ennätys?

Jyväskylän GP-kisan osalta juoksijat laittavat suurimmat odotuksensa pikaviestiin, johon Suomella on nimettynä kovatasoinen joukkue. Purolan ja Samuelssonin kanssa 4 x 100 metrin viestissä juoksevat kauden kotimaisen tilaston neljättä sijaa 100 metrillä jakavat Eino Vuori ja Oskari Lehtonen .

Mahdollista on jälleen uuden Suomen ennätyksen syntyminen. Nykyinen Suomen ennätys 38,92 on Berliinin EM-kisoista vuodelta 2018. Tuolloin viestissä kilpailivat Eetu Rantala , Otto Ahlfors , Oskari Lehtonen ja Samuel Purola.

– Meillä on nyt kovin porukka ajallisesti, mitä on koskaan ollut. Jos vaihdot pelaa niin kyllä meillä on mahdollisuus juosta neljä vuotta vanha Suomen ennätyskin rikki, Purola arvioi.