Anna Signeulin korvaajan uralla on samoja piirteitä kuin Markku Kanervalla – asiantuntijan mukaan Marko Saloranta on nyt paras vaihtoehto Helmareille

Helmarit pelaa jatkossa Marko Salorannan alaisuudessa. Väliaikaisen päävalmentajan sopimus kattaa MM-karsintojen viimeiset vaiheet eli ainakin syyskuun koitokset Irlantia (1.9.) ja Ruotsia (6.9.) vastaan. Suomella on vielä mahdollisuus jatkokarsintaan.

"Pelaajalähtöinen ja ihmisläheinen persoona"

Saloranta on Saarelle tuttu pitkältä ajalta. Saari voitti FC Hongassa kolme Suomen mestaruutta (2006, 2007, 2008) Salorannan alaisuudessa. Valmentaja auttoi samalla pelaajaa ulkomaille.

– Saloranta on pelaajalähtöinen ja ihmisläheinen persoona, joka on valmentajana rauhallinen ja intohimoinen. Hän haluaa pitää joukkueesta hyvää huolta. Sitä kautta hän myös saa paljon irti joukkueesta, kun löytää pelaajille omat roolit, Saari kuvailee.

– Arvostan häntä kovasti, ja on ollut hienoa seurata, miten hän on saanut hienoja tuloksia aikaan nuorten maajoukkueessa. Hänen valmennustyylinsä, välittävä ja pitkäjänteisesti kehittävä, on sopinut erinomaisesti ainakin nuorten puolelle.