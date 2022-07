Tämä kantapäämaali kiteytti Ruotsin nöyryyttävän romahduksen EM-kisoissa – asiantuntija sääli maalivahtia Englannin murskajaisissa

Ruotsi on kärsinyt kyseenalaisista VAR-tuomioista jo aiemmin EM-turnauksen aikana, eikä se välttynyt niiltä tiistainakaan. Ruotsalaisvahti Hedvig Lindahlin toimintaan vaikuttanut Lauren Hemp näytti olevan niukasti paitsiossa Bronzen 2–0-osumassa, mutta videotarkastuksen jälkeen tuomio pysyi ja Englanti sai pitää osumansa.

Ruotsi pudonnut suurmaiden kyydistä?

Ruotsi lähti EM-lopputurnaukseen parhaiten rankattuna joukkueena Euroopasta. Viime kesänä olympiafinaalin rangaistuspotkukilpailun jälkeen Kanadalle hävinnyt Ruotsi on Fifan maailmanlistalla toisena heti USA:n jälkeen.

– Näen, että Euroopassa on neljä isoa ja mielestäni Ruotsi ei ole enää yksi niistä. Heti seuraavassa sarjassa kylläkin. Heidän oma kansallinen sarjansa on kovatasoinen, edelleen sieltä päästään isoihin sarjoihin, Englannin Superliigaan, joka on isompi sarja kuin Ruotsin sarja. Sekin kertoo maiden välisistä tasoeroista, Miettinen aloitti.