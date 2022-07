HIFK keventänyt pelaajabudjettia uusista sopimuksista huolimatta – "Todella hyvässä kunnossa" oleva Roman Eremenko käytettävissä maanantaina

Talousvaikeuksista kertonut (siirryt toiseen palveluun) jalkapallon miesten pääsarjajoukkue Helsingin IFK on heinäkuussa sekä luopunut neljästä pelaajasta että solminut neljä uutta sopimusta. Toimitusjohtaja Jarno Salmivuoren mukaan seuran palkkakustannukset ovat pienemmät kuin esimerkiksi kesäkuussa.

– Urheilullisesti meillä on edelleen paljon pelissä. Se mielessä olemme vahvistaneet joukkuetta, Salmivuori kertoo.

HIFK kamppailee paikasta Veikkausliigassa, jonka lisäksi joukkue on mukana Suomen cupin mestaruustaistossa.

Pelaajabudjetin keventämisen lisäksi liiketoiminnan kustannukset on ajattu minimiin, Salmivuori kertoo. Hänen mukaansa seura on moninkertaistanut lippu- ja fanituotemyynnin tukikampanjan myötä.

– Ihmisten hieno ele on mahdollistanut sen, että toimintaa on voitu jatkaa. Tilanne on vakava, mutta valoa näkyy tunnelin päässä. Koko kauden loppuun pelaamista en voi luvata 110-prosenttisesti.