Lentopalloliitto teki ykkösliberon kohdalla ryhdikkään ratkaisun, sanoo Vapaavuori – päätösvalta Venäjällä urheilevista on lajiliitoilla

– Ehkä se tulokulma on tiivistetysti se, että jos suomalainen urheilija päättää osallistua organisoituun urheilutoimintaan Venäjällä, joka on selkeästi osa valtiollista propagandakoneistoa, niin silloin pitäisi evätä ainakin siltä ajalta oikeus osallistua suomalaiseen maajoukkuetoimintaan.

Lajiliitot linjausten edessä

– On selvää, että tämän tyyppiset linjaukset aiheuttavat tai saattavat aiheuttaa yksittäisille urheilijoille isojakin vahinkoja, mutta nyt on hyvä huomata, että taustalla on vielä olennaisesti isompia kärsimyksiä Ukrainassa, ja että niin suomalainen yhteiskunta kuin kansainvälinen yhteisö tekee jatkuvasti varsin isoja uhrauksia.

Vapaavuori ei koe tarvetta lakimuutokseen

– Pelaajat ovat seurojen työntekijöitä ja heillä on sopimukset seurojen kanssa. Seurat ovat itse päättäneet omista asioistaan, kuka on sitten purkanut ja kuka ei. Liiga ei ole keskitetysti ainakaan toistaiseksi ottanut asiaan kantaa, Järvelä kertoi.

SM-liigaseuroista ainoastaan Rauman Lukolla on tällä hetkellä joukkueessaan venäläispelaaja, kun maalivahti Artjom Zagidulinilla on sopimus seuran kanssa. Tilanne on poikkeuksellinen, sillä tavallisesti kotimaisessa jääkiekkoliigassa venäläisurheilijoita on ollut valtaosassa joukkueista.