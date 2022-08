Huippulahjakkuus Saga Vanninen, 19, voi tehdä nuorten MM-kisoissa suomalaista yleisurheiluhistoriaa – nuorella 7-ottelijalla on myös toinen rohkea tavoite

Seitsenottelija Saga Vannisella , 19, on mahdollisuus harvinaiseen suomalaissaavutukseen maanantaina Kolumbian Calissa käynnistyvissä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa. Vannisesta voi tulla ensimmäinen suomalainen, joka on voittanut kaksi yleisurheilun nuorten maailmanmestaruutta.

Seitsenottelussa kahteen nuorten MM-kultaan on yltänyt ainoastaan Ruotsin ottelijalegenda Carolina Klüft vuosina 2000 ja 2002.

Vanninen on ikäluokan tämän vuoden maailmantilaston ykkösnimi uransa toiseksi parhaimmilla pisteillä 6 193. Tilastossa toisena olevalla Saksan Sandrina Sprengelillä on kasassa 6 015 pistettä.

– Tietysti urheilija lähtee tavoittelemaan mestaruutta. Se ei ole mahdotonta, mutta tulee kovempi kisa kuin viime vuonna Nairobissa. Mikäli askelmerkkien ei kanssa tule ongelmia, hän on voittokamppailussa mukana.

Saga Vannisen suunnitelmissa on kisata nuorten MM-kisojen jälkeen aikuisten EM-kisoissa.

Lupauksia herättävä alkukesä

Ennen tätä vuotta Vanninen oli yltänyt vain ennätysottelussaan 6 000 pisteen rajaan. Tänä kesänä Vanninen on kilpaillut kahdessa 7-ottelukisassa, joissa molemmissa on mennyt 6 000 pistettä rikki.

– Sitä on harjoiteltu nyt tosi vähän. Se on jätetty tuleville vuosille. Otetaan se käyttöön sitten, kun tarvitsee.

Ominaisuudet ovat menneet silti eteenpäin. Vannisen haasteena on ollut nopeus.

– Voimatasot jopa nousivat, vaikkei se ollut missään nimessä tavoite. Tuntuu, että voima tarttuu likkaan, kun hän vain kävelee tangon ohi. Nopeus on aika lähellä samaa tasoa kuin viime vuonnakin.

"Kukaan ei ole sitomassa kengännauhoja"

Liimataisen mielestä Vanninen on Calissa ennätyskunnossa. Hän on Suomen kaikkien aikojen tilastossa neljäntenä. Suomen ennätys on Satu Ruotsalaisen Tokion MM-kisoissa 1991 ottelema 6 404.