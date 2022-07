Tätä ei kannata missata! Kaksi upeaa tarinaa huipentuu historian suurimmassa jalkapallon EM-finaalissa – panoksena ei ole pelkkä mestaruus

Englannin Beath Mead ja Saksan Alexandra Popp taistelevat Euroopan mestaruuden lisäksi turnauksen maalikuningattaren tittelistä. Kummallakin on kasassa kuusi osumaa ennen sunnuntain loppuottelua.

Sunnuntaina huipentuu lähes kuukauden odotus, kun EM-loppuottelussa kohtaavat kahdeksankertainen Euroopan mestari Saksa ja historian ensimmäistä EM-kultaansa kotiyleisön edessä jahtaava Englanti. Yle Urheilun asiantuntija Jonne Kunnas nostaa kolme huomiota illan EM-finaalista.

1) Kuka vie maalikuningattaruuden?

EM-turnauksen maalikuningattaruudesta taistelevat Saksan Alexandra Popp ja Englannin Beth Mead kohtaavat kentällä sunnuntaina. Kumpikin on osunut tolppien väliin kuudesti, mikä on myös EM-lopputurnauksen ennätys. Myös Saksan Inka Grings on onnistunut maalinteossa kuudesti yhden EM-turnauksen aikana, Suomen emännöimässä lopputurnauksessa 2009.

– Tarina heidän taustalla nostaa tarinan arvoa. Mead ei mahtunut viime kevänä olympialaisiin ja Poppilla on jäänyt EM-kisat aina väliin loukkaantumisten takia. Hänellä on ollut paljon loukkaantumisia, mutta hän on aina noussut takaisin ja missä kunnossa molemmat nyt ovat, Kunnas ylistää.

Alexandra Popp elää pelissä tunteella mukana. Kuva: Getty Images

Vaikka kaksikko on mättänyt hurjan määrän maaleja, tyyliltään he ovat varsin erilaisia.

– Popp on puhdas hyökkääjätyyppi, boksissa parhaimmillaan. Hän on äärimmäisen taitava tekemään itselleen tilaa ja luomaan maalipaikan. Hän ajoittaa liikkeet vastustajan selän taakse, voittaa pallon oikealla hetkellä ja voittaa tilanteita. Puolustussuuntaankin hän on iso palanen Saksan pelaamista, Kunnas aloittaa.

Beth Mead on mättänyt maaleja tasaiseen tahtiin. Kuva: IMAGO/Sportimage/ All Over Press

– Mead on puolestaan siirtynyt vuosien varrella hyökkääjän paikalta laitaan. Hän on äärimmäisen hyvä pallon kanssa ohittamaan ja luomaan muille tilanteita. Hän on hyvä myös ajoittamaan liikkeet maalintekopaikoille ja hyvä viimeistelemään.

2) Miten Saksan prässi onnistuu?

Saksan aggressiivinen prässi on tullut turnauksen aikana tutuksi.

– Se on ollut monellakin mittarilla turnauksen parasta. Se, millä tavalla he pystyvät kääntämään riistoja yläalueella laukauksiksi ja maalipaikoiksi ja myös se, kuinka vähän he antavat vastustajalle aikaa tehdä pelitekoja. Miten Englanti pääsee prässin alta? Kunnas pohtii.

Myös Helmarit sai kokea alkusarjassa Saksan kovuuden. Kuva: Getty Images / DFB

Kunnaksen mukaan myös koko ottelun ratkaisun kannalta olennainen kysymys on, miten Englanti onnistuu omassa pallollisessa pelaamisessaan ohittamaan Saksan prässin.

– Jos Englanti ei pääse Saksan prässin alta pois, mikä Ruotsi-välierän alussa oli vähän nähtävissä, sitten Saksa pääsee pelaamaan omilla vahvuuksillaan ja uskon, että se kääntyy siinä vaiheessa Saksalle. Jos Englanti onnistuu prässin ohittamaan, sitten he ovat todella vahvoilla voittoon.

3) Englannin oikean laidan hyökkäysteot

Kolmanneksi Kunnas kehottaa seuraamaan Englannin oikeaa laitaa.

– Jo aiemmin nostetun Beth Meadin lisäksi kannattaa seurata Lucy Bronzea. Tuossa roolissa, missä hän pelaa, hän tuottaa paljon maalipaikkoja Englannin hyökkäyksille maalipaikkoja. Yhdessä he ovat tuottaneet oikealta laidalta eniten maalipaikkoja ja maalipaikkojen luonti kestää vertailun kaikkiin muihinkin maihin, Kunnas huomauttaa.

Konkaripuolustaja Lucy Bronzea ei turhaan ole hehkutettu. Kuva: Lehtikuva / AFP Justin Tallis

Englanti ei ole luottanut vain yhteen tapaan murtautua oikealta laidalta.

– Meadin ohitukset ja kehitykset, Bronzen keskitykset eri kentän alueilta... Parivaljakakkoa on ollut hankala pysäyttää kaikille vastustajille. On mielenkiintoista nähdä, miten Saksa siihen varautuu.

Miten Englanti kestää paineet?

Ottelu pelataan loppuunmyydyllä Lontoon Wembleyllä, minne mahtuu lähes 90 000 katsojaa. Kyseessä on historian kaikkien aikojen eniten katsojia vetävä EM-loppuottelu, miesten lopputurnaukset mukaan lukien.

Myös Englannin miesten maajoukkue pelasi EM-finaalissa viime vuonna Wembleyllä Italiaa vastaan, mutta tällöin voimassa olivat vielä osittain koronarajoitukset, ja katsojia otettiin sisään noin 67 000.

Miehet hävisivät rangaistuspotkukilpailun päätteeksi Italialle. Miesten maajoukkueen pelaajat ovatkin lähettäneet naisten joukkueelle kannustusviestejä – ja samalla kyselleet lippujen perään.

– He ovat olleet yhteydessä, toivottaneet onnea ja kysyneet lippuja peliin. Sori pojat, kaikki on loppuunmyyty! Georgia Stanway paljasti BBC:lle. (siirryt toiseen palveluun)

Englannissa naisten maajoukkueen otteita kotikisoissa on seurattu suurennuslasin alla, ja odotukset joukkuetta kohtaan ovat valtavat. Jill Scott on ainoa Englannin joukkueen pelaaja, joka oli mukana vuonna 2009, kun Englanti hävisi Helsingin Olympiastadionilla pelatun finaalin Saksalle 2–6. Tällöin ottelua seurasi reilut 15 000 katsojaa.

– Tiedämme, että Wembley on loppuunmyyty. Pelkästään tuon sanominen saa ihon kananlihalle. Valehtelisin, jos väittäisin, etten miettisi kultaa. Mietin sitä varmaan 50 kertaa päivässä, Scott paljasti perjantain tiedotustilaisuudessa.

Englannin naisten maajoukkue on kiinnostanut EM-kisoissa. Kuva: UEFA via Getty Images

Jonne Kunnas paljastaa pohtineensa läpi EM-turnauksen, miten Englanti kestää jatkuvasti kiihtyneen hullunmyllyn alla.

– Samaan aikaan kun seuraan (päävalmentaja) Sarina Wiegmania ja joukkuetta, he ovat todella rauhallisia. He ovat selvinneet kovistakin paikoista, esimerkiksi Espanja-ottelusta, missä heillä oli vaikeuksia pelillisesti, aika lopussa tasoihin ja jatkoajalla ohi..

– Olen muuttanut mielipidettäni. Uskon, että he pystyvät ottamaan kotiyleisöstä ja paineista vahvuuden ja kääntämään sen voimavaraksi. Mutta helppoa se ei ole.

