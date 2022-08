Suomen entinen moukarihuippu Sini Uunila sairastui leukemiaan – "Olin syksyllä ja talvella tosi paljon sairaalassa, mutta nyt näyttää ihan hyvältä"

Urheilu-uransa jälkeen Uunila on mennyt uudelleen naimisiin, kasvattanut kahta kouluikäistä lastaan Seinäjoella. Hänellä on myös virka Seinäjoen liikennepoliisissa, mutta on ollut viime syksystä asti sairauslomalla.

Uunila on saanut pidettyä mielensä virkeänä ja leukemian tilanne näyttää paremmalta, vaikka kyseessä on vaikea ja herkästi uusiva sairaus. Uunila on tarkassa seurannassa, ja hänen vointinsa on "ihan ok".