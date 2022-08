Saako EM-toivo Topi Raitanen juoksunsa kulkemaan? Näille urheilijoille Kalevan kisoilla on erityisen suuri painoarvo, sanoo asiantuntija

JOENSUU. Yleisurheilun Kalevan kisat on tänä kesänä erityisen tärkeä sellaisille urheilijoille, joille MM-kisat olivat pettymys tai joiden alkukausi on ollut haastava.

Kovin tähtäin suomalaishuipuilla on elokuun 15. päivä alkavissa Münchenin EM-kisoissa, ja Kalevan kisat antavat selvän osviitan urheilijan kunnosta.

Yle Urheilun asiantuntija Jaakko Ojaniemi nostaa esiin kolme suomalaista EM-finaalitoivoa, joille Kalevan kisoilla on tänä vuonna erityisen iso painoarvo.

Sara Kuivisto saa unelmavastustajan

Ojaniemi uskoo, että Kuivistolla on edelleen hyvät saumat päästä EM-kisoissa kovaan iskuun.

Tätä auttaa se, että Kalevan kisoissa Kuivisto saa loistavan kirittäjän – toisin kuin viime vuosina, jolloin Kuivisto on mennyt täysin omia menojaan SM-kisoissa.

800 metrillä Eveliina Määttänen on kesän juoksusensaatio ajalla 2.01,14.

– Tulee todella mielenkiintoinen kisa. Kuivisto ei voi juosta varmistellen, koska Määttänen on ollut niin vahva. Se on todella hyvä asia Saralle EM-kisoja ajatellen, että Joensuussa on vastusta.