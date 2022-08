Kalle Rovanperän voittojahdissa on arvaamaton elementti – asiantuntija kertoo, missä pitää olla tänä vuonna tarkkana Jyväskylän MM-rallissa

1) Tasainen kilpailu

Kalle Rovanperä on nostettu ennakkosuosikiksi torstaina alkavaan kotikisaan Keski-Suomen sorateillä. Rovanperä on voittanut viisi kilpailua seitsemästä ja johtaa ylivoimaisella erolla MM-sarjaa.

– Esapekka on voittanut jo kertaalleen tämän rallin (vuonna 2017). Hän pääsi ajamaan rallin viime vuonna. Tiet ovat tutumpia. Ei ole niin paljoa taukoa. Uskon, että Esapekka pystyy kampeamaan mukaan voittotaistoon, Hirvonen toteaa.

Toyota on juhlinut Keski-Suomessa voittoa joka kerta sen jälkeen, kun palasi MM-sarjaan.

Hirvonen uskoo myös Hyundain Ott Tänakin ja Thierry Neuvillen mahdollisuuksiin tänä vuonna, mikäli Hyundai on löytänyt säädöt kohdilleen Keski-Suomeen.

– On mielenkiintoista nähdä, ovatko he saaneet kirittyä Toyotan etumatkaa. Toivon, että ovat pystyneet. Saataisiin vielä mielenkiintoisempi taistelu aikaiseksi.

– On vaikuttanut, että Hyundailla on ollut paljon hankaluuksia löytää kunnon säädöt autoon. En usko, että testipaikka ratkaisee tilannetta. Kyllä siellä on ollut suurempia murheita auton suunnittelun ja säätöjen kanssa, Hirvonen näkee.