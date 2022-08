EM-menestystä janoava Kristiina Mäkelä saattaa turvautua Kalevan kisoissa taktikointiin – "En välttämättä hyppää kaikkia hyppyjä"

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelällä on Joensuun Kalevan kisoissa mahdollisuus jo uransa kymmenenteen SM-kultaan ulkoradoilla. Peräkkäisiä voittoja hänellä on peräti seitsemän. Ensimmäisen ulkoratojen SM-kultansa hän voitti jo 16-vuotiaana.

Joensuun viikonloppu on toki Mäkelälle tärkeä tälläkin kertaa, mutta hän lähestyy kisaa noin parin viikon päästä pidettäviä EM-kisoja silmällä pitäen. Rutinoitunut arvokisafinalisti on asettanut Müncheniin tavoitteekseen EM-mitalin.

– Karsintaan lähden kuuden askeleen lentävällä vauhdillla eli ei täydellä vauhdilla. Karsintaraja on 12,60. Uskon, että se menee, vaikka hyppäisi vähän lankun takaa.

Oregonin MM-kisojen kolmiloikkafinaalista on 17 päivää. Mäkelä on tiedetty viime vuosina urheilijana, joka kisaa säästeliäästi. Hän haluaa maksimoida tälläkin kertaa palautumisajan.

Urheilija on parantanut tänä kesänä kahdesti viimevuotista ennätystään 14,41. Euroopan tilastossa hän on kolmantena. Voi sanoa, että Mäkelä on tällä hetkellä elämänsä kunnossa.