Rovanperän haastajaksi povattu superlupaus täräytti Suomessa ulos yhtä käsittämättömästi kuin isänsä – Ott Tänakin kärkivauhdille tyly lyttäys

JYVÄSKYLÄ.

Jyväskylän MM-rallin avauspäivänä nähtiin varsinaista dramatiikkaa heti avauspätkällä Laukaassa, kun superlupaus Oliver Solberg täräytti heti ensimmäisessä mutkassa ulos käsittämättömällä tavalla.

Solberg oli erittäin pettynyt tapahtuman jälkeen. Hän huusi ja hakkasi rattiaan. Ylen saamista katsojakuvistakin näkyi ruotsalaisnorjalaisen ralliautoilijan kova pettymys.

Muutama tunti myöhemmin Solberg selitti tilannetta jo rauhallisena.

– Missasin mutkan. Auton perä haukkasi. En voinut pelastaa tilannetta. Osuin kiveen. Pyörähdin ja menin katolleen, Solberg kommentoi Yle Urheilulle.

Solberg ei voi jatkaa kisaa lauantaina, koska vaurioitui sen verran pahasti rytäkässä.

Oliver Solberg pettyi pahemman kerran Laukaassa. Kuva: Markus Leppämäki

Elliott Edmondson lohdutti Oliver Solbergia. Kuva: Markus Leppämäki

20-vuotiaasta Solbergista povattiin vielä pari vuotta sitten tulevaa ralliteiden hallitsijaa yhdessä Kalle Rovanperän kanssa. Vuoden 2003 maailmanmestari Petter Solbergin pojan urakehitys ei ole kuitenkaan ollut rakettimaista kuin Harri Rovanperän pojalla.

Aiemmin tällä kaudella Solberg ajoi jo Kroatiassa rajusti ulos. Kausi on ollut hyvin rikkonainen. Ruotsissa on tullut kauden paras sijoitus. Kotikissaan hän oli kuudes. Sen jälkeen suoritukset ovat olleet ailahtelevia.

– On ollut yleisesti vaikea vuosi. On ollut vaikeita kisoja ja siinä välissä vähän huonoa onnea. Ei mene sulavasti. Toki tiedämme, että autoa ei ole helppoa ajaa. Meillä on paljon ongelmia. Menemme siihen nähden liian kovaa, Solberg totesi.

Mitä Solberg ajattelee tulevaisuudestaan ja loppukauden kisoista? Kuinka kova paine on tehdä tulosta loppukauden kisoissa?

Solberg käänsi kysymyksen omasta tilanteestaan Hyundain auton ongelmiin tällä kaudella.

– Nopeus on ollut aina hyvää. On vaikea juttu, koska haluaisi tehdä tulosta, mutta autoa ei ole helppoa ajaa. Thierry (Neuville) on nyt todella hidas. Ott (Tänak) vetää reunalla, Solberg toteaa.

– On vaikea löytää rajoja. Etenkin, koska olen niin nuori. Joko ajaa hitaasti ja pääsee maaliin tai sitten ajaa kovaa. Se taas on riskaabelia. Tiedämme, että autossa on ongelmia.

Huolimatta Solbergin sanoista virolaistähti Tänak oli paukuttanut päivän ensimmäiseen huoltoon mennessä kärkivauhtia.

Solbergin mukaan Hyundai ei ole löytänyt mitään maagista verrattuna esimerkiksi Toyotaan.

– Ott ei voi jatkaa näin koko kisaa, Solberg naurahti juuri ennen kuin kilpailijat olivat lähdössä toista kertaa Laukaan erikoiskokeelle.

Oliver Solbergin ulosajossa löytyy paljon samankaltaisuuksia isänsä Petter Solbergin ulosajoon Ouninpohjassa 2006. Tuolloin Petter Solberg ajoi ulos lähes samalla tavalla avausmutkassa. Toki kyseessä ei ollut päivän avauserikoiskoe, eikä päivän avausmutka.

– Ikävä kyllä näitä tulee. Se on osa peliä, Mikko Hirvonen totesi Ylen studiossa yhtäläisyyksistä.

