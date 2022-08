Järkyttävää kuvamateriaalia huonosti käyttäytyvistä katsojista Jyväskylän MM-rallissa – Ylen asiantuntijat latasivat tiukat terveiset: "Tuo on älytöntä"

Suomalainen ralliyleisö on normaalisti hyvin kuuliaista kansaa. Erikoiskokeen peruminen on hyvin harvinaista. Viimeksi erikoiskoe on peruttu yleisön huonon käytöksen takia Suomen MM-rallissa vuonna 1986.

– Kyllä tuo on älytöntä. Pitää kunnioittaa kuljettajia. Se on ihan järkyttävää ajaa, jos väkeä alkaa olla noin lähellä tietä. Autot tulevat niin nopeasti kohdalle, että on turha ajatella, että hyppään tien sivuun, kun auto tulee. Kun ääni kuuluu, auto on jo kohdalla, asiantuntija Henri Haapamäki painotti.