Samuel Purolalla on huima potentiaali myös 400 metrillä – pikajuoksuvalmentaja kertoo, miksi ikivanha SE saattaa olla kohta historiaa

JOENSUU. Samuli Samuelsson ja Samuel Purola ovat näyttäneet kesällä, että suomalainen miespikajuoksu voi paremmin kuin hyvin. Samuelsson on tehnyt Suomen ennätyksen 100 metrillä (10,16) ja Purola 200 metrillä (20,45).

Myös miesten 400 metrillä – matkalla joka on ollut vuosia Suomessa pohjamudissa – on nähty pitkästä aikaa valonpilkahduksia.

Kuva: All Over Press

400 metrin Suomen ennätys on 45,49. Ennätys on ikivanha, vuodelta 1972 ja Markku Kukkoahon nimissä.

Jouste uskoo, että Purolalla on potentiaali rikkoa jopa Kukkoahon SE lähivuosina.

– On mahdollisuus, jos Purolan 200 metrin ennätys vielä parantuu. 46 tai vähän sen alle oleviin aikoihin ei tarvitse ratakierroksen erikoisharjoittelua. 400 metriä on nopeuslaji. Nopeat 200 metrin juoksijat juoksevat Kukkoahon aikoihin tai nopeampaa, Jouste arvioi.

– Tuskin Samuel siirtyy vielä 400 metrin juoksijaksi. Hän on aika raskastekoinen puhtaasti 400 metrille, jossa taloudelliset ominaisuudet merkitsevät. Jos hän ei enää menisi eteenpäin 200 metrillä, Purola voisi siirtyä 400 metrille, Jouste vastaa.

Purola ei pelkää happoja

Purola kertoo, että on juossut 400 metriä tällä kaudella vain treenimielessä.

– Hyvin on sekin matka kulkenut, vaikka en ole hirveästi happovetoja tehnyt, Purola kertoo.

Purola painottaa, että hänen päälaji on edelleen 200 metriä. Oululaisjuoksijalla on mahdollisuus päästä puolikkaalla ratakierroksella elokuun EM-kisoissa finaaliin.

Juoksija myöntää silti, että 46 sekunnin alitus ratakierroksella kiinnostaa. Hän on parantanut viime vuoden ajasta jo lähes sekunnin.

– Ei tuota voi kieltää. Selvää on, että jos juoksisin lisää 400 metrin kisoja, aika lähtisi parantumaan. 46 sekunnin alitus on täysin mahdollista. Pitää vielä kokeilla, mikä on itselle paras vauhdinjako.