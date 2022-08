Sara Kuivisto yritti treenata, kun avopuoliso makasi koomassa: "Ne viikot olivat hyvin sekavia" – Nyt pariskunta on selättänyt vaikeudet

Kuva: Jan Huebner / All Over Press

Lappalaisen kaksi kolaria

Viidentoista pääsarjavuoden jälkeen palkintokaapissa on kolme jääpallon Suomen mestaruutta sekä kolme Suomen cupin voittoa. Pääsarjatasolla otteluita on kertynyt jo yli 300. Lappalainen muutti Oulusta Porvooseen vuonna 2017.

Kuva: Elmeri Elo / All Over Press

Neljä päivää koomassa

"Perspektiiviä elämään"

– Sitä ollaan mietitty, että on ollut helpompi tukea toisiaan, kun kummallakin on ollut vaikeaa. Se on myös hankala tilanne parisuhteessa, että toisella menee äärettömän hyvin ja toinen on ihan pohjamudissa, sanoo Kuivisto.

– Se on helpottanut tosi paljon, että meillä elämän arvot ja ajatusmaailma kohtaavat Saran kanssa tosi hyvin. Kun molemmat urheilevat tosissaan, niin se auttaa arjessa. Urheilijan arki on aika yksinkertaista, syödään, treenataan ja nukutaan, kertoo Lappalainen.

Kuivisto on treenannut koko kesän ja on jo juossut hyviä kilpailuja. Kalevan kisoissa hän voitti 800 ja 1500 metriä.

Vaikeuksien kevätkesä on opettanut molemmille, mikä elämässä on tärkeää.

– No se on just näin. Tämä on antanut vähän semmoista perspektiiviä koko elämään, että terveys ja henki on kuitenkin ne tärkeimmät. Urheilu on vaan urheilua sitten kuitenkin, täydentää Kuivisto.